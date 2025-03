Otra más de Mourinho: se pone a dormir en una rueda de prensa

La primera temporada de José Mourinho en Turquía está siendo de todo menos tranquila. El portugués, que aceptó el reto de dirigir al Fenerbahçe el pasado verano, protagoniza polémica semana tras semana. Después de ser tachado de racista por el Galatasaray, esta vez ha exprimido su particular show en la Europa League.

El entrenador portugués, frustrado después de que su equipo perdiese por 1-3 ante el Rangers en la ida de los octavos de final de la Europa League, fingió quedarse dormido en la rueda de prensa posterior al duelo durante una pregunta de un periodista turco. Cuando el intérprete estaba traduciendo la pregunta, 'Mou' lo interrumpió: "Oh, esto es demasiado para mi cabeza. Estoy cansado, hombre", expresó.

Mourinho, enviado al Comité Disciplinario del fútbol turco por su conducta "antideportiva" / EFE

El Fenerbahçe remató 23 veces durante los noventa minutos, pero fue el Rangers el que se llevó el gato al agua con solo 8 intentos. Ahora, el equipo de Estambul necesita un milagro para dar la vuelta a la eliminatoria en Glasgow, el próximo 13 de marzo (21:00 horas).

"90 minutos para no escuchar todo esto, estoy demasiado cansado para eso", añadió. "Estuvimos muy mal en todas las partes del campo y creo que no es justo decir que estuvimos muy mal en defensa, porque estuvimos muy mal en todas partes", reconoció sobre el partido de ida. "Quizás te rías, pero, para mí, fue un buen resultado, porque el resultado podría ser más grande que esto... Hablar del árbitro después de esta actuación, no creo que sea ético", finalizó el portugués.

Mourinho, durante una rueda de prensa / 'X'

Lo cierto es que el 'Fener' le confeccionó un proyecto ganador en Turquía y más que capaz de pelear por grandes cosas en Europa. La inversión en verano para fichar a grandes jugadores fue importante, pero no está dando sus frutos. No se clasificó ni para la fase liga de la Champions, tienen pie y medio fuera de la Europa League y ocupan un insuficiente segundo puesto en liga por detrás del Galatasaray, el eterno rival, a 4 puntos.