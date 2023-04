Mourinho cree en la remontada: "Confío en mis jugadores y en mi afición"

La Roma tendrá que superar el 1-0 de la ída ante el Feyenoord "Tenemos que ser pacientes, lo que cuenta es marcar dos goles más que ellos", dijo el portugués

El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, cree que su equipo será capaz de remontar el 0-1 encajado en terreno neerlandés, en la ida de estos cuartos de final de Liga Europa, ante un Feyenoord al que reconoció que respeta.

"Respeto al máximo al Feyenoord, pero confío plenamente en mis jugadores y en mi afición", declaro en la rueda de prensa previa al decisivo choque de vuelta, este jueves en el romano Estadio Olímpico.

El Roma, como ya le sucediera en octavos ante el Salzburgo, tendrá que remontar en casa el resultado adverso de la ida.

"Tenemos que ser pacientes, lo que cuenta es marcar dos goles más que ellos. No sé si ganaremos, pero sé que tenemos un equipo buen estado y que podemos contar con un estadio que querrá jugar con nosotros", señaló.

"Nuestros aficionados saben la diferencia entre estar en el estadio y jugar con nosotros. No solo ondear una bandera, sino estar realmente en el campo con nosotros", añadió.

El técnico valoró el buen momento del español Diego Llorente tras su rápido período de adaptación.

"Llorente tiene experiencia pero necesitaba tiempo para jugar con nosotros, para aprender a jugar a nuestra manera. Ahora mismo juega con estabilidad y está perfectamente integrado, al principio nuestro fútbol era extraño para él", ponderó.

Mourinho, además, salió en defensa del estilo de juego de su equipo, al que se le tacha de demasiado defensivo.

"Somos un equipo defensivo y tenemos 27 postes, es un poco contradictorio. No quiero decir que tengamos mala suerte, simplemente tenemos que ser mejores. Se puede hablar del poste o del portero contrario, pero para mí significa que creamos ocasiones y eso es importante. El tema de los postes no me preocupa, todo lo contrario", sentenció.