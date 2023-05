Mourinho y sus bromas: "Los jugadores del Sevilla están mal pagados"

El luso insiste en darle el papel de favorito en la final de la Europa League al Sevilla de Mendilibar "Si el presupuesto de la Roma es mayor es porque los jugadores del Sevilla cobran poco", bromeó comparando los presupuestos

José Mourinho insiste en un discurso que nadie se cree, y es que la Roma es un club humilde que ha llegado de milagro a dos finales europeas en dos años. Pero el de Setúbal, genio y figura, quiere hacer comulgar al planeta fútbol con sus habituales ruedas de molino.

El portugués insiste en que no quiere el cartel de favorito y se lo otorga al rival ya que considera que es mejor equipo, a pesar de que el presupuesto de la Roma, por mucho que se empeñe Mou, es mayor.

A preguntas de 'El Desmarque, el míster de los romanistas dijo: "No me lo digas que no me lo creo, ¿Es verdad? Me sorprende que el presupuesto de la Roma sea menor cuando el Sevilla tiene jugadores de alto nivel y nosotros niños como Zalewski o Bove, que el año pasado jugaban en el B".

"Si el presupuesto de la Roma es mayor es porque los jugadores del Sevilla cobran poco. Pienso que Mendilibar y yo estamos en una situación parecida. Con los jugadores pues ellos tienen experiencias y nosotros llegamos con pocos partidos en Europa", añadió.

Mourinho sigue poniéndose la piel de cordero: "El Sevilla es un gran equipo porque tiene 25 ó 26 jugadores de un gran nivel. Son todos profesionales con muchas cualidades y que tienen muchas opciones. Ellos son los favoritos por la historia previa pero habrá que esperar. Hemos retado a la historia. Es una experiencia que nosotros no tenemos y para ellos es una cosa normal y corriente. Para nosotros es un evento extraordinario y para los aficionados es histórico venir a un partido como este. Estaremos ahí para luchar". Tremendo Don José.