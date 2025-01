No es nada fácil estar a la altura de las expectativas. Nico Williams se erigió en la pasada Eurocopa como uno de los mejores jugadores del torneo, siendo clave para que la selección española levantara el trofeo. A través de su desborde y desequilibrio, el menor de los Williams se convirtió en el futbolista de moda y varios 'gigantes' europeos estuvieron detrás de su fichaje.

Sin embargo, Nico decidió continuar en el Athletic Club, en toda una demostración de amor incondicional por el club que le abrió la puerta años atrás. Con el claro objetivo de luchar por el título de la Europa League, cuya final se disputa precisamente en San Mamés, el internacional con España debe dar un paso adelante en esta competición para ayudar a su equipo.

NÚMEROS DECEPCIONANTES

Hasta el momento, Nico Williams no está respondiendo a la altura de lo esperado tras su explosión futbolística en la Eurocopa. Sin estar cuajando una mala temporada, los registros del atacante español están siendo algo decepcionantes. En 29 partidos disputados, tan solo ha logrado ver portería en tres ocasiones y ha repartido cinco asistencias.

Centrándonos en la Europa League, Nico Williams únicamente ha anotado un tanto en los siete encuentros que ha jugado en la competición continental. Fue en el duelo frente al Slavia de Praga, donde su gol fue fundamental para sumar los tres puntos.

A pesar de los 'pobres' números de Nico, el Athletic está en una posición privilegiada en la Europa League. Los 'Leones' se encuentran en la tercera posición de la tabla, con los mismos puntos (16) que el Eintracht de Frankfurt y a tres de la Lazio (19). El conjunto que dirige Ernesto Valverde solo ha perdido un partido, y buscará en la última jornada de esta fase asegurar, como mínimo, este tercer puesto.

A SELLAR EL PASE A OCTAVOS

El Athletic Club recibe este jueves al Viktoria Plzen (21:00h) con el objetivo de certificar su pase directo a los octavos de final. Al equipo vasco le basta con sumar un punto, aunque incluso una derrota le podría permitir 'saltarse' la ronda de 'playoffs'. No obstante, no quiere sorpresas Valverde que presentará un once de garantías para sellar la clasificación y volver a sentir buenas sensaciones tras la última dolorosa derrota en Europa ante el Besiktas.

Eso sí, delante tendrán a un rival que se juega la 'vida'. Matemáticamente ya asegurada su presencia en la ronda de 'playoffs', el Plzen todavía mantiene opciones de meterse también entre los ocho mejores. Además, no estará solo, ya que le acompañaran cerca de 500 hinchas en San Mamés.