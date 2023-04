Mendilibar se comió a Ten Hag

El Sevilla le endosó un contundente 3-0 al Manchester United en el Sánchez Pizjuán para colarse en las semifinales de la Europa League El técnico de Zaldibar dirigía su segundo partido en competición europea

Dicen que el Sevilla nunca se rinde... Y el Manchester United ya sabe por qué. En la ida les perdonaron la vida y se dejaron empatar un 2-0 indiscutible. En la vuelta notaron el calor del Sánchez Pizjuán desde antes que rodase el balón y se llevaron un merecido 3-0. Mendilibar, que dirigía su segundo partido en competición europea, se 'cargó' al cuadro de Ten Hag y nunca dejó que se metieran en el partido.

Las cosas no le van del todo bien al Sevilla en LaLiga, muy lejos de los puestos por los que debe luchar una plantilla de tal calibre, pero en la Europa League se transforman. El ambiente, la energía con la que salió el equipo y las ganas de mandar un mensaje a Europa fueron los principales ingredientes de la impecable vuelta que firmó el cuadro hispalense contra seguramente el rival más duro de toda la competición.

Los jugadores del Sevilla celebrando un triunfo histórico ante el Manchester United | Agencias

Sin embargo, todas esas condiciones emocionales no deben opacar el trabajo de 'Mendi' en la pizarra, y también la inoperancia de Ten Hag para sobreponerse a ello, claro. Las consignas, bien claras: un estilo directo, intenso en la presión, sin cometer errores y castigando los del rival. Simplificar el juego es una ardua tarea.

El Sevilla salió combativo y enchufado desde el minuto cero, muy fuertes tras pérdida en campo contrario y reduciendo al máximo los espacios. Y así llegó el primer gol en el minuto 7. Maguire recibió un balón de De Gea mal perfilado y al intuir una mínima posibilidad de recuperación saltaron con todo En-Nesyri y Lamela. Robó el argentino y el marroquí ejecutó perfectamente.

El delantero marroquí abrió el marcador en el Sánchez Pizjuán | Telefónica

El Manchester United, totalmente perdido, no conseguía madurar ninguna jugada. Casemiro, Sabitzer y Eriksen no podían imponerse en la medular y los de Ten Hag estaban totalmente 'rotos'. En los extremos, Sancho y Antony no encontraron la manera de crear peligro.

Tampoco Rashford cuando sustituyó al ex del Borussia Dortmund. Primero, por el gran despliegue físico de Acuña y Navas en los laterales. Segundo, por las ayudas constantes de los mediocentros. Curiosamente, el extremo brasileño fue una de las claves del cuadro inglés para eliminar al Barça.

Ten Hag trató de agitar el avispero en el descanso con dos cambios, pero se encontró con un imperial Badé que con el hombro firmó el segundo tras un buen saque de esquina de Rakitic en el 47'. Jarro de agua fría y el United seguía sin encontrarse. El Sevilla, comandado por Fernando y Gudelj, los enlaces con la línea defensiva y la sala de máquinas, siguió ejecutando el plan de 'Mendi'. El tiempo iba pasando y los de Ten Hag seguían muy incómodos, perdiendo cada duelo con sus respectivos pares.

Badé anotó el segundo tanto del Sevilla ante el United | Telefónica

Todos los jugadores estaban enchufados. Con la confianza del que sabe que está compitiendo y tiene claro cómo hacerlo. El Manchester United, todo lo contrario. Sin ideas, sin rumbo y sin lograr que sus mejores futbolistas pudiesen coger el timón del partido. El Sevilla buscaba castigar los errores del rival, y el definitivo 3-0, el particular doblete de En-Nesyri, no pudo escenificar mejor esta consigna.

El portero español no tuvo su noche en el Sánchez Pizjuán | Telefónica

Un envío inalcanzable para el marroquí se convirtió en un 'caramelo envenenado' para De Gea. El meta español, con un gesto técnico muy extraño, dejó el balón muerto y a placer para que el Sevilla 'matase' las aspiraciones del Manchester United en la Europa League. De nuevo, los de 'Mendi' aprovechaban un regalo de los de Ten Hag.

La lección fue grande. En su segundo partido en competición europea, el técnico de Zaldibar logró dejar en 'fuera de juego' al rival más duro de toda la competición. El Manchester United no tuvo opción en ningún momento del partido. Ten Hag, que sí que encontró la tecla para decantar el choque de vuelta ante el Barcelona en Old Trafford, no pudo reaccionar en el Sánchez Pizjuán.