Matic dispara contra Onana: "Cuando eres uno de los peores porteros de la historia..."

Nemanja Matic no apagó el fuego que había dejado la declaración de André Onana y, en su lugar, le puso gasolina. En la antesala del partido entre el Lyon y el Manchester United por los cuartos de final de la Europa League, el centrocampista serbio ha calificado al guardameta camerunés como “uno de los peores porteros de la historia del Manchester United”.

Todo comenzó cuando Onana, tras el empate sin goles frente al Manchester City el pasado domingo, afirmó que el United es “mucho mejor” que el Lyon. Las palabras no sentaron nada bien en Francia y Matic, que jugó en Old Trafford entre 2017 y 2022, respondió con dureza en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Respeto a todo el mundo, pero si dices algo así, tienes que aceptar la respuesta. Si eres uno de los peores porteros en la historia del Manchester United, deberías tener más cuidado con lo que dices”, comentó Matic.

El veterano centrocampista no se detuvo ahí y comparó a Onana con otros íconos de la portería de los 'red devils': “Si lo hubiera dicho David de Gea, Peter Schmeichel o Van der Sar, me lo habría pensado. Pero cuando eres uno de los peores porteros de la historia moderna del United, primero tienes que demostrar más antes de hablar. Ya veremos”.

LA RESPUESTA DE ONANA

Onana no tardó en contraatacar. A través de sus redes sociales, publicó una imagen levantando la FA Cup con el siguiente mensaje: “Jamás faltaría al respeto a otro club. Sabemos que mañana será un partido difícil contra un gran rival. Estamos centrados en ofrecer una actuación que enorgullezca a nuestros aficionados. Al menos yo he ganado títulos con el club más grande del mundo. No todos pueden decir lo mismo”.

El duelo ya está servido. Mientras el United -único invicto en las competiciones de clubes de la UEFA- navega en una gris 13ª posición en la Premier, el Lyon es quinto en la Ligue 1. Y ahora, además del billete a semifinales, hay una cuenta personal que ajustar. El duelo de ida será en Francia y la vuelta, la próxima semana, se disputará en Old Trafford con ambos equipos queriendo poner el rumbo hacia San Mamés.