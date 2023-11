Maccabi y Atlético, las dos 'finales' de Pacheta

El entrenador del Villarreal afronta dos partidos que pueden ser clave para su futuro en el club 'groguet' Pese a la presión, el de Salas de los Infantes manda un mensaje de optimismo: "Vamos a ganar en Chipre y el domingo"

El Villarreal de José Rojo 'Pacheta' regresa este jueves a la Europa League visitando al Maccabi Haifa en su exilio obligado de Larnaca y a puerta cerrada. Un retorno a esta competición después de las malas sensaciones tras el último partido de LaLIga EA Sports contra el Athletic. En el entorno 'groguet' empieza a cuestionarse la continuidad del entrenador, por lo que este partido y el del domingo en el campo del Atlético, los dos antes del enésimo parón FIFA, se presentan como dos finales para el de Salas de los Infantes.

"Sé que hay mucha gente que quiere mi puesto de trabajo", dijo Pacheta con una mezcla de realismo e ironía en la rueda de prensa previa al viaje a Chipre. No deja de ser una realidad. Cuando se empieza a perder la paciencia en un club, siempre hay pretendientes. De hecho, el nombre de Marcelino García Toral ha salido a la palestra esta semana. El actual entrenador del Villarreal está acostumbrado a convivir con ello: "Tengo 55 años y una experiencia de 35 años en el fútbol. Intento aislarme de todo y mi confianza me la da la cara de los jugadores cuando les hablo".

Finales a la vista

Lo cierto es que en el mundo del fútbol los resultados mandan. Y los dos próximos pueden cambiarlo todo. Este jueves, el equipo 'groguet' regresa a la Europa League después de que el conflicto armado en Israel y Palestina provocase la suspensión del Villarreal-Maccabi Haifa de la jornada 3. Ambos equipos se enfrentan ahora en la localidad chipriota de Larnaca, donde los israelís ejercen como locales. El Villarreal totaliza un triunfo y una derrota hasta ahora. Un tropiezo podría complicarles el pase a la siguiente ronda, con Rennes y Panathinaikos por delante en el grupo F.

Tres días después tocará rendir visita en el Civitas Metropolitano a un Atlético crecido tras el 6-0 en la Champions League contra el Celtic. Los colchoneros también regresarán a LaLIga EA Sports después del KO en Las Palmas, pero en su estadio llevan catorce victorias seguidas en la competición liguera y no pierden desde el 8 de enero de este año, contra el FC Barcelona.

Pacheta, el día de su presentación, junto al presidente del Villarreal, Fernando Roig | EFE

"Aquí siempre estás bajo la lupa y tienes exámenes finales cada tres días", sostuvo Pacheta. Es consciente de que no puede fallar, pero antes de viajar a Chipre lanzó un órdago: "Estoy obligado a ganar, pero sé que la confianza de los jugadores y de mi cuerpo técnico va a dar sus premios. Soy optimista y creo que vamos a ganar en Chipre y el domingo".

Un optimismo que considera que solo dará sus frutos si desde el vestuario le acompañan. Y el técnico, por encima del desánimo que pueda producir lo vivido en La Cerámica el domingo pasado contra el Athletic, cree que sus jugadores le envían "detalles verdaderamente maravillosos. Esta es mi fuerza y la que me da toda la tranquilidad y pasión. Si me giraran la cara sentiría que no me creen. Siento que el vestuario me quiere y no me van a ver llorar. Esto es parte de mi trabajo".

Respaldo a Parejo

Y el de Salas de los Infantes devuelve ese cariño en todo momento. Un ejemplo: las críticas de parte de la afición a Parejo por su rendimiento. Pacheta quiere cambiar esa dinámica con su valoración: "Es muy buen futbolista. No lo voy a descubrir ahora. Todas las personas tenemos momentos, pero Parejo te da un criterio y un equilibrio con y sin balón enorme. No puede jugar siempre, porque debe descansar pero es un jugador que da, tanto fuera como dentro del campo. Siempre en mi equipo".

No me van a ver llorar. Esto es parte del trabajo y la afición no me la van a quitar José Rojo 'Pacheta' Entrenador del Villarreal

Parejo está en una convocatoria en la que no entran Juan Foyth, Francis Coquelin, Alfonso Pedraza y Denis Suárez. Tampoco estará Gerard Moreno, pero en su caso por precaución, teniendo en cuenta que salió recientemente de una lesión. "Tenemos un plan para él en el que en estos momentos nos dificulta jugar cada tres días, pero para el domingo estará", advirtió Pacheta, al tiempo que confía en que Yeremy Pino "pueda jugar algunos minutos, pero no como titular".

Son contratiempos que se unen a los aires de tormenta en la Plana Baixa, pero para el técnico no son excusa: "Quiero que los jugadores sigan creyendo en mí y mejorar lo que hacemos mal. Debemos ser más valientes, agresivos y más osados".