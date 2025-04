De la locura de Old Trafford al milagro del Bodo Glimt: noche histórica en la Europa League

Noche de absoluta locura en la Europa League. La segunda competición europea no se quedó atrás tras la traca de su hermano mayor esta semana con unos partidos de vuelta de los cuartos de final que superaron todas las expectativas. Desde el sufrimiento de la Lazio contra el modesto Bodo Glimt a la remontada de locura del Manchester United en Old Trafford contra el Lyon. La Europa League no perdona ningún despiste y este jueves los equipos pudieron comprobarlo de primera mano.

EL TOTTENHAM MUESTRA SU ORGULLO

Los Spurs sabían que no iban a tener fácil ganarse el billete a las semifinales de Europa League ante el Eintracht de Frankfurt. Los ingleses llegaban al Deutsche Bank Park con el 1-1 de la ida con el objetivo de seguir en la pelea para conseguir algo de valor tras caer en todas las competiciones antes de tiempo y vagar hundido en la tabla de la Premier League.

Dominic Solanke desde el punto de penalti hizo el tanto de la victoria del Tottenham al filo del descanso, que se salvó en los últimos minutos por el desacierto de Rasmus Kristensen, que perdonó en dos ocasiones consecutivas en los últimos minutos. Los Spurs mantienen con vida su ilusión de ganar un título para maquillar una temporada hasta el momento decepcionante.

EL ATHLETIC MANTIENE VIVO SU SUEÑO

El sueño del Athletic Club sigue vivo después de que Oihan Sancet, de penalti, y Nico Williams, en el tramo final del encuentro, fueron suficientes para vencer al Glasgow Rangers en San Mamés. Los bilbaínos mantienen vivas las esperanzas del doble sueño de estar en la final la Europa League, el 21 de mayo también en 'La Catedral', y lograr también el primer título europeo de su historia.

Tras deshacerse esta noche de un conjunto escocés que vendió cara su derrota, el único obstáculo que le queda al Athletic para estar en la final será la semifinal ante el Manchester United, que desató la locura de Old Trafford con una remontada de película.

LA LOCURA DE OLD TRAFFORD

Lo que eran lágrimas de pena se convirtieron en gritos de alegría en un instante para el United en Old Trafford. En una de las eliminatorias más locas que se recuerdan en la historia de la Europa League, los red devils remontaron un partido que perdían 2-4 en el minuto 114 y que terminaron ganando por 5-4 tras el agónico tanto de Harry Maguire en el tiempo añadido.

El Lyon muere en la orilla después de hacer un partido memorable con uno menos donde pusieron contra las cuerdas al conjunto de Amorim. El técnico portugués esquiva una bala mortal con una victoria de las que suponen un antes y un después en un equipo. En semifinales espera el Athletic, inmerso en el sueño de su Europa League.

EL MILAGRO DEL BODO GLIMT

Noche de absoluta pesadilla para la Lazio en Roma. Los italianos llegaban al Olímpico con la misión de remontar el 2-0 del modesto Bodo Glimt en Noruega, aunque los milagros también existen en Europa y los Biancocelesti tuvieron una buena muestra de ello. Después de empatar la eliminatoria en el descuento y ponerse por delante en la prórroga, la Lazio pensó que el vendaval había pasado antes de tiempo. Sin embargo, los noruegos no se rindieron e igualaron de nuevo las cosas a falta de diez minutos para el final.

En los penaltis, tras la agonía de Lazio y Bodo Glimt, el Taty Castellanos falló el penalti decisivo sellando el pase del Bodo Glimt a semifinales de Europa League. Decepción mayúscula para la Lazio y locura total para el modesto equipo de Bodo, siendo el primer noruego en clasificar a estas alturas de una competición europea.