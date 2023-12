El 'killer' Aubameyang más líder que nunca en Marsella

El delantero africano fue determinante en la victoria del Marsella sobre el Ajax (4-3) al marcar tres goles El gabonés, que solo había marcado un gol en la Ligue 1, estaba siendo muy criticado

Pierre-Emerick Aubameyang demostró ayer que no se le ha olvidado hacer goles. Autor de un triplete contra el Ajax de Ámsterdam (4-3), el gabonés clasificó al equipo francés para los dieciseisavos de final de la Europa League.

El exjugador del Barcelona se mostró pletórico y aunque dos de sus goles fueran de penalti, fue una constante amenaza para la, por otra parte, floja defensa del Ajax.

Aubameyang, que había sido muy criticado por su falta de gol en el equipo marsellés, revivió ayer sus mejores momentos y plasmó su calidad cuando se inventó una chilena espectacular e imparable que hizo que el Vélodrome entrara en plena ebullición.

Cuando el partido parecía que iba a terminar con empate (3-3), el guardameta del Ajax, Ramaj, midió mal un centro que se iba fuera, y cuando intentó atrapar la pelota, arrolló a Ismaïla Sarr. El árbitro decretó penalti y Aubameyang no perdonó desde los once metros.

Gennaro Gattuso, técnico del OM, tuvo palabras de cariño para el delantero africano: "No voy a hablar de la carrera de Aubameyang, me estoy centrando en lo que veo durante la semana, su carácter, la persona que es. No ofrezco nada fácil a mis jugadores, estoy contento con sus tres goles, sabía que trabajando así se daría. Espero que tenga continuidad. Se llama Aubameyang, ha marcado pocos goles y ha sido masacrado. Pero ha marcado 200 goles en su carrera y siempre quiere entrenar duro, por eso es normal que pasen noches así".

Hasta ayer, Aubameyang había disputado 17 partidos entre todas las competiciones con un pobre bagaje de 5 goles y 3 asistencias. Dos de esos tantos los marcó durante la previa de la Champions League contra el Panathinaikos en agosto. En La Ligue 1, únicamente había visto portería en una ocasión, en un partido ya decidido ante el Le Havre, acumulando una media de un gol cada 837 minutos.