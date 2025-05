Inglaterra logra lo imposible en Europa: Unidos en el fracaso... y todos a la Champions

Hacía tiempo que no veíamos a dos equipos ingleses tan dominadores en una competición europea como en la presente edición de la Europa League. Manchester United y Tottenham Hotspur, dos clubes que atraviesan una de las peores temporadas de su historia en la Premier League, unidos en el fracaso en la competición doméstica (14º y 16º respectivamente)... y en la lucha por un título europeo que curaría todos sus males. Bilbao quería que la final del próximo 21 de mayo tuviera color rojiblanco, pero como suele pasar en estos casos todo apunta a que el equipo de la ciudad se quedará sin final.

El Manchester United se dio un baño en San Mamés con un doloroso 0-3 para silenciar a un estadio que rugió con todo en la previa del encuentro más importante de la temporada. El Athletic deberá viajar la próxima semana a Old Trafford con la tímida esperanza de obrar una remontada que se antoja prácticamente imposible, y ni con un maestro como Marcelo Bielsa se podría ser optimista para darle la vuelta a la eliminatoria.

Bruno Fernandes y Casemiro golpearon durísimo los ánimos de los de Ernesto Valverde. No hubo partido, y la polémica expulsión de Vivian acabó de hacer saltar todo por los aires. Un jarro de agua fría para los locales y una línea de vida a la que se agarran los 'Red Devils': muchos de ellos ya planean su regreso a Bilbao en 19 días.

Romper la maldición

En la otra cara de la moneda, el Tottenham de Ange Postecoglou también sonríe tras su cómoda victoria por 3-1 ante el Bodo Glimt en el otro lado de las semifinales de la Europa League. Con un tifo objetivamente mejor que el que vimos hace unos días en la misma región de Londres en el Arsenal-PSG, los 'Spurs' celebraron los goles de Brennan Johnson, Maddison y Solanke para la victoria de su equipo en el partido donde se lo jugaban todo.

Un 'All in' en toda regla: un entrenador al borde del despido que podría salvar su temporada y romper la maldición con el primer título 17 años después. No puedo evitar pensar en cómo le sentaría a Harry Kane si esto ocurriera. Menos mal que 'su' Bayern saldrá campeón de la Bundesliga.

¡Seis equipos a la Champions!

En cualquier caso, de producirse una final inglesa en Bilbao entre Manchester United y Tottenham, ocurriría algo histórico: como el ganador de la Europa League obtiene el paso directo a la Champions y ninguno de los dos equipos clasificarían a Europa por su posición en la Premier League, habría seis equipos clasificados a la próxima edición de la Liga de Campeones. Algo inédito que se produciría siempre que cualquiera de los dos salga campeón el próximo 21 de mayo y a menos que haya milagro noruego o bilbaíno.

Con el nuevo formato de la Champions, los cuatro primeros clasificados de la Premier se clasifican de forma directa, sumándole un quinto que se otorga por coeficiente UEFA y el sexto en caso de haber un campeón de la Europa League que no esté entre los cinco primeros clasificados de la tabla doméstica. A día de hoy, y a falta de cuatro jornadas para cerrar la competición inglesa, los seis equipos clasificados serían: Liverpool (1), Arsenal (2), Newcastle (3), Manchester City (4), Chelsea (5), más Tottenham o Manchester United.