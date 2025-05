Indignación en el Athletic por las polémicas contra el United: "Nunca en la vida puede ser penalti"

La polémica fue la gran protagonista en San Mamés. La ida de las semifinales de la Europa League entre el Athletic Club y el Manchester United prometía ser un duelo vibrante, casi de Champions, pero las decisiones arbitrales discutidas y la falta de acierto del equipo local terminaron por eclipsar el espectáculo. Con un contundente 0-3 en el marcador, los leones ven cómo se esfuma gran parte del sueño de regresar a una final europea.

Los hombres de Ernesto Valverde tenían ante sí a uno de los United más cuestionados de los últimos años, pero no supieron aprovechar la oportunidad. Ahora, el reto es mayúsculo: necesitan una remontada épica en Old Trafford para mantener vivo el sueño continental.

Pocos habrían imaginado una exhibición tan dominante del Manchester United esta temporada, especialmente fuera de casa. Aunque el Athletic salió con empuje y energía, los ingleses impusieron su ley a partir del minuto 30, en un encuentro que cambió radicalmente tras una jugada clave. Los de Rúben Amorim, irregulares en la Premier, parecen transformarse en Europa y firmaron una actuación que recordó por momentos al United más temible.

El árbitro, tras consultar al VAR, señaló penalti y expulsión de Vivian tras esta acción.

San Mamés vivió una noche de semifinales europea marcada más por la polémica que por el fútbol. El Athletic cayó por un duro 0-3 ante el Manchester United en un partido condicionado por decisiones arbitrales muy discutidas que encendieron la indignación de la afición y del vestuario rojiblanco. Otra vez el VAR queda en el ojo del huracán.

¿Qué reclaman los leones?

LA ROJA A VIVIAN

Con el 0 a 1 en el marcador tras el gol de Casemiro en el 30, dos minutos después el conjunto inglés volvía a la carga. Vivian y Hojlund tenían sus más y sus menos en una jugada donde el central forcejeo con el danés. Vivián impido que rematará y el United pedía penalti.

La acción quedaba en nada, el colegiado Espen Eskas inicialmente no considero que el contacto era suficiente para la pena máxima. Pero desde el VAR le avisaron sobre un posible penalti y el colegiado acudió a revisar la acción en el monitor: Penalti y roja. El árbitro del encuentro opinó que el contacto era suficiente para pitar penalti.

San Mamés enloquecía, no se acababan de creer lo presenciado, estaban atónitos y furiosos. Vivian y sus compañeros tampoco se lo podían creer. Las quejas y protestas fueron constantes y hasta Yuri vio la tarjeta amarilla.

LA POSIBLE ROJA A MAGUIRE

Tras el descanso, el Athletic no se rindió y no bajo los brazos. La polémica arbitral prosiguió en la segunda parte, otra vez un forcejeo, pero esta vez otros protagonistas y en el otro área: Maguire con Maroan Sannadi.

El central inglés en el minuto 60 agarró con las dos manos al extremo e hizo que cayese al césped cuando encaraba hacia la meta rival. El colegiado consideró que la acción no era punible y solo quedaba el VAR para obrar la roja y ¿por qué no?, soñar con una posible remontada.

El VAR revisó la acción y Espen Eskas no acudió al monitor. Maroan se iba solo a la portería de Onana y no se pitó ni falta. Tanto los futbolistas como Ernesto Valverde, que se llevó la amarilla, no daban crédito, pedían sin cesar la tarjeta para el central inglés.

IÑAKI WILLIAMS QUESTIONA LA DECISIÓN

Iñaki Williams, uno de los jugadores del Athletic que más protestó al árbitro noruego durante todo el encuentro, mostró su descontento con lo acontecido en el partido. El internacional ghanés además de referirse a la jugada en cuestión hizo hincapié en una mano previa de Garnacho, que se resbaló en su intento de controlar el balón y lo acabó tocando con el brazo de apoyo:

"¿El árbitro? Creo que nosotros venimos a hacer nuestro mejor trabajo, ellos también. Hay jugadas que me generan dudas, la jugada antes del penalti viene de una mano de Garnacho, no la ve el árbitro, es un forcejeo de Vivian con él, al mínimo contacto se deja caer y la mala suerte de que lo ha pitado", afirmó en los micrófonos de Movistar.

"Antes del penalti hay una mano de Garnacho. Y luego es un forcejeo de Vivian... Esto es fútbol"



"Tampoco hemos estado muy lucidos", @Williaaams45.

El delantero quiso concluir mostrándose crítico con la actuación de su equipo y también siendo positivo creyendo en una posible remontada: "No hemos estado muy lúcidos, no hay que poner excusas, tenemos un 0-3, pero somos capaces de poder remontarlo. Ya vimos que el Lyon en su campo les puso en problemas y vamos a intentarlo. El trabajo de toda la temporada habla por sí solo, estamos en la recta final del sueño, nuestra gente siempre nos ha apoyado, perdiendo 0-3 no nos abandonan y nosotros lo vamos a dar todo", añadió.

BRUNO FERNANDES SE PICA CON UN PERIODISTA

Al final del encuentro Bruno Fernandes fue preguntado en zona mixta acerca de la jugada que marcó el partido y dejó a los leones con uno menos durante mucho tiempo. El jugador tuvo un encontronazo con un periodista y molesto se ofreció a explicar la regla por la que el rival había sido expulsado: "¿Sabes las reglas?, Si lo intenta con los pies es amarilla, como lo empuja o lo agarra con la mano tiene que ser roja", afirmaba el portugués.

"¿TE SABES LAS REGLAS? Te explico..."



Bruno Fernandes, jugador del United, sobre la polémica...



📺 #ChiringuitoAthletic 📺 pic.twitter.com/h73Z8YFgQL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2025

El periodista por su parte le relataba varias jugadas más en las que creía que el Athletic había sido perjudicado y el jugador le respondía: "También creo que hay un penalti sobre Garnacho que no pita, entonces... Hablar del árbitro creo que es una costumbre que hay mucho en España y Portugal, pero yo estoy en Inglaterra. Mi mente ya cambió hace mucho porque los árbitros son como nosotros, se equivocan, pero no creo que se hayan equivocado hoy", concluyó zanjando la polémica del partido.

DOS VISIONES DISTINTAS: ¿ACIERTO O EXCESO DE VAR?

Iturralde González, analista de AS y SER, y exárbitro dio también su opinión: “Es una jugada de criterio. El árbitro debe decidir si es falta. Y la clave está en que el colegiado cree que llegaba al remate. Por tanto, es penalti y expulsión porque ha considerado que era ocasión manifiesta de gol"

Xavier Estrada Fernández excolegiado de la Liga fue muy duro en ElDesmarque Madrugada con el VAR: "Vemos otra eliminatoria en la que el VAR rearbitra un partido. Evidentemente, le está mostrando la imagen reiterada para que pueda entender o interprete que es una sujeción. Para mí, eso nunca en la vida puede ser penalti, está poniendo la mano en el hombro del jugador del Manchester United"