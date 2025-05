El delantero del United que no asusta en San Mamés

San Mamés se viste hoy de gala para recibir un duelo de alto calibre entre el Athletic Club y el Manchester United, correspondiente a la ida de las semifinales de la Europa League 2024-2025. El equipo de Ernesto Valverde llega con confianza tras superar al Rangers en cuartos (2-0) y a la Roma en octavos (4-3), luego de una sólida fase de grupos en la que fue segundo con 19 puntos, lo que le permitió evitar los play-offs.

Por su parte, el conjunto inglés, dirigido por Rúben Amorim, también tuvo un camino intenso: eliminó al Lyon en una dramática serie (7-6) y a la Real Sociedad (5-2) en la ronda anterior. Terminó tercero en su grupo con una campaña invicta, lo que también le dio acceso directo a octavos.

El United afronta este duelo con varias bajas importantes como De Ligt, Dalot, Diallo y Lisandro Martínez, aunque podría volver el central neerlandés. La defensa genera dudas, y Luke Shaw parte como el punto débil si finalmente juega.

En el Athletic, la gran esperanza es Nico Williams y su un momento espectacular con cuatro goles en sus últimos tres partidos europeos. Sin embargo, Valverde no podrá contar con Oihan Sancet, lesionado, y duda entre Álex Berenguer y Unai Gómez para suplirlo, aunque este último arrastra molestias físicas.

El partido de vuelta se jugará en Old Trafford, un estadio que ha recuperado parte de su atmósfera mágica en Europa. La ilusión vasca es enorme: sueñan con su primera Europa League y confían en un equipo que ha crecido en carácter y juego bajo la batuta de Valverde. Pese a que el United no es el del antaño, aún maravilla en Europa y el Athletic no debería fiarse.

La herencia de Erik Ten Hag

A finales de octubre del año pasado el entrenador neerlandés acababa su ciclo en Manchester tras casi 18 meses en el cargo. Los malos resultados y los problemas con la directiva y ciertos jugadores le pasaron factura. Dentro de la interminable lista de malos fichajes que pidió y acabaron fichando se encuentra Rasmus Hojlund. El '9' estrella que pidió el técnico como pieza clave en el esquema de Old Trafford le costó al Manchester United 75 millones de euros (más 10 en variables).

Ahora es Rúben Amorim quien hereda el nefasto legado del entrenador. Un vestuario con mucho ego y llenos de jugadores devaluados que llegaron a Manchester a cambio de una cantidad de dinero muy superior a su valor de mercado. De Viktor Gyökeres en el Sporting, el robot del gol, a apañárselas como puede con Hojlund.

Los números y rendimiento del atacante dejan mucho que desear, únicamente contabilizando la Premier League, donde el United ocupa la decimocuarta plaza de la tabla con 39 puntos en 34 jornadas, solo ha sido capaz de marcar cuatro goles en 29 partidos en liga. En lo que hace a la temporada el danés en 46 partidos suma nueve goles y cuatro asistencias.

Hojlund pudo rescatar un punto in extremis en el empate a uno fuera de casa ante el Bournemouth, que sirvió también para acabar la racha de 7 partidos sin marcar. Anteriormente, tuvo una racha aún peor de 21 partidos consecutivos sin marcar donde no vio portería desde el 12 de diciembre hasta el 16 de marzo.

Desde que viste la camiseta del Manchester United, su rendimiento ha generado preocupación: suma 25 goles y 6 asistencias en 89 partidos. Unos números que no justifican los 75 millones de euros que pagó el club por él, ya que cada gol le ha salido al equipo por unos tres millones de euros.