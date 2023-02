La charla de Ten Hag que propició la remontada del United

El técnico del United explicó sus correcciones tácticas y la dosis de motivación que implantó en los jugadores al descanso "Quise enfatizar que creyeran en ellos mismos", explicó el neerlandés en rueda de prensa

Erik Ten Hag ha caído de pie en Old Trafford y la victoria de anoche fue la confirmación del gran momento del United y del gran estado de forma de la plantilla. Una vez más, el técnico neerlandés volvió a ser decisivo desde el banquillo y cambió el rumbo del encuentro cuando el Barça lo tenía en su mano.

El conjunto de Xavi Hernández se había impuesto con un mejor fútbol en la primera mitad, marchándose al descanso con ventaja en el marcador. En ciertos momentos, el United llegó a tambalearse. Sin embargo, todo cambiaría desde el vestuario. Ten Hag consiguió hacer 'clic' y motivar de nuevo a sus futbolistas. "Quise enfatizar que creyeran en ellos mismos. Habíamos estado demasiado planos en la primera parte, sin usar lo suficiente a Casemiro", apuntó el técnico.

Más allá de incidir en la parte emocional, el ex del Ajax corrigió los errores tácticos del equipo. "Wan-Bissaka tenía mucho espacio por derecha que no habíamos usado. Debíamos ser más valientes en la presión", explicó. El Barça no convirtió el 0-2 y eso le dio vida al United.

La entrada de Antony decidió la eliminatoria. El brasileño, autor del gol de la victoria, sustituyó a un Weghorst que no había estado acertado. "Nos dio más velocidad en el juego y nos hizo creer mucho más sobre el campo. Era lo que necesitábamos. Dribló y marcó", reconoció Ten Hag.

El de Sâo Paulo ocupó su posición natural por derecha, con Rashford en punta y Sancho por izquierda. Bruno Fernandes volvió a la mediapunta. La entrada de Garnacho le dio al equipo mucha frescura en ataque y acabó de desdibujar del todo al Barça. Otro gran acierto.

Fred, otro goleador de la noche, confesó que el técnico les dijo que "no habíamos jugado como jugamos normalmente". El centrocampista brasileño consiguió frenar el buen rendimiento de Frenkie de Jong en la segunda mitad. "Lo hizo fantástico en la ida al igual que esta noche. Estuvo brillante", reconoció el neerlandés.