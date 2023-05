Bayer Leverkusen - Roma de las semifinales de la Europa League: Horario y dónde ver en TV

El conjunto de Xabi Alonso no logró extraer un resultado positivo del Olímpico de Roma La Loba visitará Alemania con el objetivo de mantener el global favorable

Bayer Leverkusen y Roma ya están listos para disputar el partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Europa League que se celebrará en el BayArena.

En tal sentido, los alemanes no lograron obtener un resultado favorable de su visita al Olímpico de Roma (0-1), por lo que el estadio teutón será el escenario de una gesta que no admitirá ningún resultado que no sea la victoria. Además, cabe destacar que, para llegar a semifinales, se vieron en la obligación de imponerse al Saint-Gilloise (5-2) en cuartos de final, al Ferencváros (4-0) en octavos y al Mónaco (5-5, 5-3 p.p.) en dieciseisavos.

Por su lado, el conjunto dirigido por José Mourinho llegará a la disputa tras haber logrado la ventaja en casa, de modo que están obligados a mantener el resultado de visitante para llegar a la gran final. Por otra parte, resaltamos que lograron acceder a esta instancia tras superar al Feyenoord (4-2) en cuartos de final, a la Real Sociedad (2-0) en octavos de final y al Salzburgo (2-1) en dieciseisavos de final.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE EUROPA LEAGUE POR TV

El partido entre el Bayer Leverkusen y Roma de la vuelta de las semifinales de la Europa League se llevará a cabo este jueves 18 de mayo a las 21:00, y el mismo podrá ser visto en España a través de Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar+.