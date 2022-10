El Arsenal también sigue imparable en Europa

A los de Arteta les costó abrir la lata pero el gol de Xhaka fue definitivo El Arsenal continúa en buena línea y suma dos victorias en sus primeros dos partidos de Premier League

Nuevo triunfo del Arsenal de Mikel Arteta, que sigue contando sus partidos en Europa League, por victorias (1-0). Al conjunto inglés le costó vencer a una versión poco habitual del PSV de Van Nistelrooy, acostumbrado a atacar y que esta vez apostó por defenderse, pero un solitario gol de Xhaka acabó sentenciando el encuentro y deja al conjunto 'gunner' clasificado matemáticamente.

FICHA TÉCNICA Europa League ARS 1 ________________ 0 PSV ALINEACIONES Arsenal Turner; Tomiyasu (White, 76'), Holding, Gabriel, Tierney; Saka (Nelson, 85'), Lokonga (Thomas, 67'), Xhaka, Vieira (Odegaard, 67'); Nketiah y Gabriel Jesús (Martinelli, 76') PSV Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max (Teze, 65'); Sangaré, Gutiérrez; Simons (Ledezma, 91'), Veerman (De Jong, 78'), Gakpo; Til (Madueke, 65') Goles 1-0 M.71 Xhaka. Árbitro Hernández Hernández. T.A: Xhaka (45'), Tierney (89') y Odegaard (89'). Incidencias Emirates Stadium (59.725 espectadores).

La primera parte fue un monólogo del Arsenal, al que solo le faltó el gol. Los de Arteta dominaron a su antojo, recuperaron arriba tras pérdida y tuvieron ocasiones pero esta vez Gabriel Jesús y compañía no estuvieron acertados. El delantero brasileño fue el más activo del ataque londinense pero las dos ocasiones claras que tuvo acabaron sin premio. Eso sí, no fue el único, Xhaka, Saka y Tierney tuvieron las suyas pero entre la zaga holandesa y la falta de puntería, el marcador no se movió en el primer tiempo.

El paso por vestuarios le sentó bien al Arsenal, que siguió dominando con mano de hierro y monopolizando el juego y las ocasiones. Turner era prácticamente un espectador más mientras sus compañeros se lanzaban a por el gol. Viendo que no llegaba, Arteta dio entrada al resto de titulares y acabó llegando el gol. Un centro de Tomiyasu encontró a Xhaka en el área, que no falló para, por fin, abrir la lata.

Con este triunfo el Arsenal sigue en la buena línea que está marcando en la Premier y se clasifica matemáticamente pero aún no como primero de grupo, aunque lo tiene muy encarrilado. Se puede permitir perder en Eindhoven que seguirá siendo primero de grupo.