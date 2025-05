Amorim: "Ganar un título ayudará al futuro"

Nada hará olvidar la lamentable temporada que ha firmado el Manchester United, pero con un título todo se digiere mejor. Más todavía si ese trofeo es la Europa League. Bien lo sabe el técnico 'red devil' Rúben Amorim, que cree ganar este miércoles al Tottenham "puede ayudar de cara a construir un futuro".

En la rueda de prensa previa a la final, el entrenador portugués dejó claro que no es el momento de hablar de la próxima temporada: "No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No digo que me vaya a ir. Va a terminar la temporada y habría que ver de manera distinta al equipo, pero ganar un título europeo es importante y ganar un título nos puede ayudar de cara al futuro. Vencer no me dará un futuro nuevo, pero nos ayudará a terminar mejor la temporada".

"Un club enorme"

Amorim, en San Mamés, reconoció "los problemas que tenemos, sabemos lo que tenemos que cambiar, mejorar los fichajes…". "No se va a resolver todo ganando un trofeo. Son muchas las cosas que tenemos que hacer para llevar a este equipo a la cúspide. El de mañana es un mensaje muy importante para todos", añadió.

El técnico luso no sabe "si los aficionados" le "apoyan", pero tratará "de darlo todo por ellos y por la directiva". "Es parte de ser entrenador, sé lo que hago. Hablé de los problemas que había y que no iba a cambiar mis ideales. No es que haga una cosa y diga otra", añadió.

Preguntado por la obligatoriedad de disputar la Champions, Amorim reflexionó que el Manchester United "puede tener ingresos sin la Liga de Campeones". "Es un club grande, un club enorme con muchos aficionados en todo el mundo. Es una gran marca. Así que solo necesitamos estar concentrados y hacer las cosas bien", apostilló.