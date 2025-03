Al fin vuelve la normalidad a las gradas del Palau en Euroliga

Tras unos últimos partidos de Euroliga algo 'movidos' y con episodios de tensión en las gradas, la normalidad ha vuelto al Palau. En el duelo continental ante el Bayern Múnich, el ambiente en el feudo azulgrana ha sido muy diferente al vivido en los últimos duelos ante Partizán y Zalgiris Kaunas.

Después de vivir situaciones desagradables en los encuentros europeos ante Estrella Roja y los dos equipos griegos, los aficionados del Barça dijeron basta tras lo vivido en el partido ante Partizán. La visita del conjunto que dirige Zeljko Obradovic a la capital catalana trajo un desplazamiento masivo de afición serbia.

Episodios de tensión

Con un gran número concentrado en la zona reservada a la afición visitante, otra cifra importante de fans se mezcló entre el público azulgrana, registrando momentos de tensión agudizados por cánticos como "Puta Barça, Puta Barça" que el aficionado del conjunto catalán tuvo que soportar. Ante el equipo de Belgrado, fueron varios, los hinchas del Barça, que mostraron su malestar girándose hacia el palco y mostrando su descontento al directivo responsable de la sección.

Los jugadores del Barça, antes de medirse al Bayern / Valentí Enrich

Un Josep Cubells que, una semana más tarde, y con la enésima 'invasión' visitante de la temporada protagonizada por los aficionados de Zalgiris, volvió a sufrir el cabreo de la gente del Barça, con especial hincapié al enfado de Toni Valle, líder de los Dracs y que, tras acudir a la zona de palco para mostrar su desconento de manera directa, ordenó a su grupo que abandonasen el Palau. Por su parte, Sang Culé, que también cesó en su animación, emitió un duro comunicado, exigiendo que la situación no se volviese a repetir.

El encaro entre un miembro de los Dracs con Josep Cubells / Valenti Enrich

Buena actitud de la afición del Bayern

Y por suerte para todos, así ha sido. No ha sido un amplio desplazamiento, el protagonizado por los aficionados del Bayern, pero su actitud y convivencia con el público del Palau ha sido muy diferente a la registrada en los últimos partidos continentales. Antes de la disputa de un hipotético playoff, el Barça cerrará la fase regular en casa recibiendo el próximo viernes 11 de abril a una Virtus que ya no tiene opciones de jugar las eliminatorias previas a la Final Four.