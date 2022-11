Vesely, sobre el arranque invicto del Fenerbahçe: "No me sorprende"

El pívot del Barça habló sobre su ex equipo en la previa del partido de este viernes en el Palau "La mayor diferencia es que la Liga Endesa es muy competitiva y rápida, no hay partidos fáciles", comparó Vesely

El pívot del Barça Jan Vesely aseguró que no le sorprende que el Fenerbahçe, que visita este viernes el Palau Blaugrana, haya empezado el curso con diez victorias y ninguna derrota entre la Euroliga y la liga turca.

"No me sorprende. Tienen grandes jugadores y han fichado a un gran entrenador. Siempre son favoritos y apuntan a los objetivos más altos. Su meta es llegar a la 'Final Four' y si no se logra es un fracaso. Así es la mentalidad del club en todas las secciones", aseguró el pívot checo desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Vesely reconoció que será especial enfrentarse por primera vez al equipo en el que militó las últimas ocho temporadas: "Es la primera vez que juego contra él después de estar muchos años ahí. Habrá muchas caras conocidas en el equipo rival, pero ahora juego para otro club y estoy muy concentrado en ganar el partido".

El internacional checo negó que el club catalán dependa en exceso del tiro exterior. "Tenemos muy buenos tiradores, pero si esto no funciona siempre hay otras opciones para anotar. La mentalidad del Barça también se centra mucho en la defensa. Si defendemos bien, será mucho más fácil atacar", valoró.

Por último, pidieron a Vesely que comparara al Fenerbahçe y al Barça, y a las ligas turca y española: "La mayor diferencia es que la Liga Endesa es muy competitiva y rápida, no hay partidos fáciles. Como clubes, los dos son grandes organizaciones con una masa social importante. Aunque se me hace difícil compararlos después de ocho años allí y solo tres meses aquí".