El Valencia logra el equilibrio y se estrena Euroliga asaltando a Efes

El conjunto valenciano acumulaba cuatro derrotes en este inicio de Euroliga Jones forzó una falta en los últimos segundos y anotó los dos tiros libres que valieron la victoria

Tras cuatro derrotas seguidas y con muchas dudas sobre su juego, el Valencia Basket reaccionó este martes, encontró la dureza defensiva y la circulación ofensiva que no había tenido en sus últimos encuentros y sumó su primera victoria en la Euroliga de baloncesto al ganar en un final apretado en la pista del Anadolu Efes, vigente campeón, bajo la batuta de Sam Van Rossom y Chris Jones, que sentenció el choque con dos tiros libres.

FICHA TÉCNICA Euroliga ANA 91 ________________ 92 VAL ALINEACIONES Anadolu Efes (21+24+23+23): Micic (22), Beaubois (5), Clyburn (18), M’Baye (7), Pleiss (9) -cinco titular- Balbay (-), Bryant (10), Tuncer (-), Polonara (6), Zicic (8), Dunston (6). (20+25+21+26): Jones (15), Prepelic (5), Puerto (3), Pradilla (5), Dubljevic (20) -cinco titular- Harper (5), Claver (12), López-Arostegui (6), Van Rossom (12), Radebaugh (3) y Alexander (6). Incidencias Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul.

El Valencia arrancó con dudas pero tras ver como los locales, dirigidos por Micic y con Pleiss mandando bajo los aros se ponía diez arriba, supo hacer circular el balón y con tres triples casi seguidos de Víctor Claver le dio la vuelta al marcador (21-23, m.11).

Vasile Micic no dejó que los locales se cayeran pero la aparición de Sam Van Rossom dio al Valencia nuevas formas para distribuir el balón en ataque y con nuevos triples los visitantes metieron miedo al conjunto turco (31-37, m. 17).

Esa seguridad dio al Valencia la confianza para aumentar su intensidad defensiva y los locales se entregaron al talento de Micic para conseguir compensar el aluvión de triples del Valencia (12 de los 20 primeros) y llegar al descanso con el choque igualado (45-45, m.20).

Arrancó la segunda parte el equipo de Álex Mumbrú con cuatro fallos desde la línea de tres pero supo llevar el balón al poste bajo a Bojan Dubljevic y a Jaime Pradilla para mantenerse enganchado al choque. Un par de minutos de inspiración ofensiva de Chris Jones le dio otro empujón al Valencia pero al mismo tiempo desactivó un poco al equipo al abusar del bote (62-62, m.29).

Esa situación se acentuó con la entrada de Jared Harper y Mumbrú recurrió a Van Rossom y a Dubljevic para tratar de que no se le escapara el partido cuando los locales se fueron a seis. La reacción fue inmediata y aunque los visitantes no llegaron a empatar por la calidad de Will Clyburn y Elijah Bryant si que forzaron un final apretado.

Una penetración de Xabi López-Arostegui puso por delante al Valencia a falta de dos minutos y un triple de Van Rossom puso contra las cuerdas al Efes. Cuando el equipo tenía el choque controlado una pérdida tonta del base belga y un triple de Rodrigue Beaubois puso por delante al Efes y le dio al equipo valenciano el balón con catorce segundos.

Jones amasó el balón, forzó una falta, anotó los dos tiros libre y el Efes no acertó en el ataque final de cinco segundos puesto que perdió el balón en el saque y dilapidó sus ultimas opciones.