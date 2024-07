Tiemblan el Barça y la Euroliga: Olympiacos, a un paso de firmar al MVP

El mercado de la Euroliga empieza a quedarse sin estrellas que firmar, con muchos equipos acabando de cerrar sus plantillas para un curso que promete ser igual de emocionante que el anterior. Sin embargo, la mejor competición de baloncesto del viejo continente nos tiene preparado un último 'bombazo' para final de julio, el de 'Sasha' Vezenkov.

Su nombre sonará a todos los amantes de la pelota naranja, sobre todo a los aficionados culés. Vezenkov, el que fuera MVP de la Euroliga en 2023 con Olympiacos y uno de los anotadores más letales de la Euroliga el último lustro, abandonó Grecia hace tan solo un año para embarcarse en el 'sueño americano'. No le ha ido especialmente bien en Estados Unidos, y su regreso a casa es cuestión de horas.

PASO FALLIDO POR LA NBA

A sus 27 años y en plena madurez de su juego, el búlgaro decidió probar suerte en la NBA con Sacramento Kings tras una más que contrastada carrera en Europa. Formado en el Aris de Salónica, en 2015 el Barça fichó a un joven 'Shasha' que prometía maneras y apuntaba a estrella de futuro. Sin embargo, el pésimo momento deportivo por el que pasaba el club azulgrana, junto a la inexperiencia de un chico de tan solo 19 años, provocaron que las cosas no salieran bien en el Palau Blaugrana.

Sasha Vezenkov, en un partido ante los Brooklyn Nets / EFE

Todo lo contrario con Olympiacos, club con el que firmó en 2018 y militó exitosamente durante cinco temporadas, pasando de joven promesa a jugador franquicia de un equipo que a pocos segundos se quedó de conquistar la Euroliga con Vezenkov en la Final Four de 2023. Tras ser nombrado mejor jugador del torneo, el alero cruzó el charco y firmó 27 millones para las tres próximas campañas con los Kings, aunque su periplo en la NBA ha sido una auténtica pesadilla.

Tras promediar 5.4 puntos y 2.3 asistencias con la franquicia californiana en 42 partidos, fue traspasado este verano a Raptors. Fue aquí donde empezaron a sonar los cantos de sirena sobre un posible regreso a Europa. La prioridad del jugador era permanecer en la NBA y cumplir su contrato, pero la decisión de Toronto de cortarlo definitivamente habría hecho decantar la balanza. Ahora, y tras renunciar a casi 7 millones de dólares del acuerdo que tenía en la NBA, Vezenkov quiere volver a Europa de la mano de Olympiacos.

5 AÑOS PARA EL 'REY

El nacido en Nicosia, Chipre, volverá a enfundarse la elástica de Olympiacos la próxima temporada, equipo con el que firmará un contrato de 5 temporadas por un total de 17 millones de euros, una cifra faraónica para un jugador diferencial en Euroliga.

Sasha Vezenkov, ante Nikola Mirotic en un partido de Euroliga / EFE

La realidad es que no le ha ido mal al equipo ateniense en este año sin Vezenkov. Sin una super estrella o jugador franquicia en plantilla, los de Bartzokas supieron darle la vuelta a un irregular inicio y acabaron certificando su pase a la Final Four de Berlín tras derrotar al Barça en el quinto y definitivo partido de play-off disputado en el Palau Blaugrana. La suerte no le sonrió en semifinales y perdieron ante el Real Madrid, poniendo punto y final a un curso que finalizaba con buen sabor de boca. El nivel competitivo seguía ahí.

Con la llegada de Aleksandar, Olympiacos redondea un verano casi inmejorable en materia de fichajes: Tyler Dorsey, Luca Vildoza y Keenan Evans son las caras nuevas para los del Pireo, tres jugadores contrastados en Europa. Evans es la única incógnita ya que acaba de ser operado de gravedad en la rodilla y se espera que vuelva ya en 2025, aunque estará disponible en el tramo más importante de la temporada.

Equipos como Barça, Panathinaikos o Real Madrid deberán estar muy atentos con Olympiacos este próximo curso, que parte en las casas de apuestas como uno de los favoritos a alzarse con el cetro europeo.