¡Tavares puede irse del Real Madrid a final de temporada!

El pívot caboverdiano acaba su vínculo el 30 de junio y no descartaría un regreso a la NBA o irse a Grecia Por el momento, Tavares ha dado largas al Real Madrid en cuanto a su renovación: "Ya veremos"

Una de las figuras del Real Madrid de baloncesto podría dejar la entidad de Concha Espina el próximo 30 de junio, cuando finalice su actual contrato.

Se trata del pívot caboverdiano Edy Tavares, sin duda uno de los jugadores más importantes del plantel de Chus Mateo. A sus 31 años, el poderoso interior atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y es la referencia desde sus 2,21 de un plantel líder en ACB y Euroliga.

Pero el pívot acaba contrato el próximo 30 de junio y su renovación parece más lejos que nunca. 'As' señala que las negociaciones están en punto muerto, recogiendo asimismo unas declaraciones de Tavares al portal 'Basket News': "Ahora mismo estoy centrado en la temporada, quiero ayudar al equipo y hacerlo lo mejor que pueda. Ser el mismo Tavares que el año pasado o incluso mejor, es mi único objetivo. Cuando acabe la temporada, ya veremos".

El caboverdiano no descarta un hipotético retorno a la NBA, donde ya jugó entre 2015 y 2017 (Hawks y Cavaliers), aunque con poco protagonismo y pocos partidos. Sus grandes temporadas en el Real Madrid han aumentado de manera exponencial su cartel, y también su caché.

"Si mi familia está contenta con algo, se puede hablar. Pero ahora estoy centrado en mi trabajo en Madrid. Quiero hacer todo lo posible para que el club consiga sus objetivos y yo consiga los míos”, añadió. También el Panathinaikos se ha interesado pero Edy lanza balones fuera: "Mis agentes me insisten en que mantenga la calma y en que trabaje duro. No sé si han hablado con Panathinaikos o no. Cuando termine la temporada, hablaremos sobre lo que viene”.

Eso sí, el actual jugador del Real Madrid ha alabado públicamente el nuevo proyecto de los atenienses, demostrando que sigue con interés la actualidad del proyecto heleno.