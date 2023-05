Spiderman sobrevolará el Zalgirio Arena en la Final Four

Euroleague Basketball y Sony Pictures han unido sus fuerzas para celebrar el estreno de la última película de tu amigable vecino Spider-Man, a partir del 2 de junio "Spider-Man: Across the Spider-Verse" será el socio cinematográfico oficial de la Final Four, que se llevará a cabo en el magnífico Zalgirio Arena en Kaunas, Lituania, del 19 al 21 de mayo

Sony Pictures y Euroleague Basketball han llegado a un acuerdo que apuntará tanto a los fans que presencian los partidos de la Final Four in situ como a los millones que seguirán el evento desde sus hogares.

Las activaciones especiales en la cancha con el tema principal de la banda sonora de la película y un tráiler especial creado para el evento divertirán a los miles de fans que llenan el Zalgirio Arena, que ya tiene entradas agotadas.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" es la segunda parte de la saga de películas de animación de Spiderman que introdujo conceptos de animación revolucionarios, mezclando animación por computadora con técnicas tradicionales de historietas dibujadas a mano.

Mejor película animada

La primera parte, "Spider-Man: Into the Spider-Verse", fue uno de los mayores éxitos de 2018, recaudó 384,3 millones de dólares en todo el mundo y ganó el premio a la Mejor Película Animada en la 91ª edición de los Premios de la Academia.

Quienes lo vean desde casa también tendrán la oportunidad de vislumbrar a su amigable vecino Spider-Man en transmisiones de televisión global durante la Final Four con gráficos de televisión temáticos y una aparición especial justo antes del Juego de Campeonato de una aparición hecha a medida utilizando tecnología revolucionaria de realidad aumentada.

Por último, se creará contenido especial de "Spider-Man: Across the Spider-Verse" para todas las plataformas de redes sociales de Euroleague Basketball, lo que permitirá a todos los fans disfrutar de lo que sin duda será uno de los mejores éxitos de taquilla de este verano.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

Los cómics y las películas de Spiderman han popularizado el famoso adagio del tío Ben: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Ese concepto es aplicable a los cuatro equipos y sus jugadores durante la Final Four.

Después de demostrar ser los mejores equipos de la temporada, los jugadores de un equipo tendrán la mayor responsabilidad de sus carreras: ¡levantar el trofeo de la Euroliga!