¡Siete jornadas al rojo vivo! Así está la clasificación de la Euroliga tras acabar la jornada 27

Tras un inicio de camino que arrancó el pasado mes de octubre, la fase regular de la Euroliga encara su recta final con muchas cosas todavía por decidir, y con varios de los equipos más potentes en el continente con urgencias para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria, y lograr estar presentes tanto en el Play-In como en los playoffs previos a la disputa de la Final Four de Abu Dabi.

Después de la disputa de las diferentes Copas a lo largo del viejo continente, la acción regresó a la competición europea, y los partidos correspondientes a la 26ª jornada volvieron a reflejar una vez más la máxima igualdad que se viene viviendo desde principio de curso en el torneo.

Olympiacos, un líder firme

Equipos como Zalgiris, Olimpia Milano o Maccabi, lograron derrotar a equipos mejor clasificados, apretando todavía más la tabla clasificatoria. Olympiacos sigue firme en cabeza, con 20 victorias tras 27 encuentros.

Olympiacos comanda la clasificación con 20 victorias / Euroleague

Con 17 triunfos se encuentran Fenerbahçe y Panathinaikos, pero los turcos recuperan este lunes el partido aplazado ante París Basketball. En caso de victoria gala, los de Tiago Splitter también alcanzarían las 27 victorias.

Clásico blanco

En cuanto a los equipos españoles, la victoria del Real Madrid en el último clásico ante el Barça (96-91), equilibró a ambos equipos con 14 triunfos y 13 tropiezos, aunque el Real Madrid ascendió a la décima posición, sacando a los de Joan Peñarroya de la zona de Play-In (11º).

Se encuentran a tan solo dos victorias de la cuarta posición, pero ambos conjuntos no se pueden permitir más fallos si no quieren consumar una decepción mayúscula, como la que sería no estar en las eliminatorias previas a la Final a cuatro.

Por su parte, Baskonia cayó en Belgrado ante Partizán por 86-73, y con tan solo 11 victorias, empieza a necesitar prácticamente un milagro para lograr entrar al Play-In.