Satoransky destaca el buen momento del Barça: "Tiene mérito con tantas dificultades"

Tomas Satoransky afronta con plena confianza la última jornada de la fase regular de la Euroliga. El base checo sabe que no se puede fallar este viernes (20:30h) ante la Virtus Bolonia para tratar de lograr el billete para el playoff previo a la gran final a cuatro de la competición.

El base checo atendió a los medios antes del trascendental partido ante los italianos, y repasó la subida de prestaciones que ha ofrecido el equipo en las últimas semanas, además de congratularse por el comunicado de la ELPA en el que se reclamaba unidad entre Euroliga, NBA y FIBA en el nuevo proyecto que pretende impulsar la competición americana en Europa, con la creación de una nueva liga.

Sin fallo ante la Virtus

Hay que ganar. Hay muchas opciones, pero lo más importante es centrarse en ganar a la Virtus, eso nos dará muchas más opciones de Playoff, pero perder significa jugar Play-In. Virtus viene de jugar bien los últimos partidos y es lo único que nos tiene que preocupar. Luego veremos como estamos y preparamos todo lo que viene.

La exigencia a estas alturas de temporada

Espero que aguantemos hasta final de temporada. El calendario de las últimas dos semanas fue muy exigente. A ver como quedamos después de este partido, si toca jugar Play-In. Pero ojalá juguemos playoff para parar y darlo todo. Es difícil, cada vez somos menos gente, pero por suerte vuelve Jan (Vesely). Esto da algo de tranquilidad. Darío (Brizuela) y Kevin (Punter) han jugado buenos minutos de base. Es raro porque cuando nos faltaban jugadores hemos jugado mejor, con los roles definidos, pero está claro que sería mejor que estuviésemos todos

Tomas Satoransky, en el entrenamiento previo al partido ante la Virtus / Javi Ferrándiz

¿A favor o en contra de la jornada unificada?

Es bastante difícil tener jornada unificada en Euroliga por la disponibilidad de los pabellones, las otras ligas. Voy a ver los partidos, quiero saber los resultados, pero no creo que me vaya a afectar. Nunca he visto una Euroliga tan igualada, con tantas opciones en la última jornada. Es lo que hay y nos tenemos que preparar. Lo hablamos en el vestuario, lo único que nos afecta es el partido de mañana

La mejoría del equipo pese a las dificultades

Ha sido una temporada muy difícil en Euroliga, hemos subido el nivel las últimas semanas. Tiene mérito con tantas dificultades. Esto demuestra que en la Euroliga cada partido es muy importante, otros equipos han subido el nivel. Al final, subiendo el nivel, nos podemos quedar con las buenas opciones cuando acabe la temporada regular.

Tomas Satoransky y Jan Vesely, juntos de nuevo en el Barça / Javi Ferrándiz

La importancia de acabar en Playoff

Nos animaría bastante acabar en el playoff. Todos tenemos ganas de pelear por entrar ahí, nos daría margen de descanso, de preparar los partidos bien, y luego puede pasar cualquier cosa. Sería un plus y algo que nos motivaría.

A favor del comunicado de la ELPA

Me encantó el mensaje de la ELPA. Hay que estar unidos, sabemos el producto que tenemos en Euroliga y es lo que se pide. Intentar ver las cosas parecidas y ser corales en eso. Fue una buena noticia que ambas organizaciones se juntasen.