La receta del Barça para meterse en la Final Four de la Euroliga

Tras un fin de semana sin partido de Liga Endesa tras el aplazamiento del Leyma Coruña - Barça que se disputará este próximo jueves, el equipo azulgrana arranca una de las semanas más trascendentales de la temporada, con el billete para la próxima Final Four de la Euroliga en juego.

Joan Peñarroya y sus jugadores quieren estar en Abu Dabi dentro de 20 días mal contados. Tras haber logrado empatar la eliminatoria del playoff de la competición europea ante Mónaco, ahora queda el partido más complicado: el quinto, que se disputa este martes en suelo monegasco a partir de las 19 horas.

El equipo ha revertido las malas sensaciones de los dos primeros duelos

Hace dos semanas, el Barça regresó a la capital catalana con dos derrotas que llegaron acompañadas de malas sensaciones, con la certificación de que el equipo de Vassilis Spanoulis había sido superior en los dos primeros asaltos de la serie, y que el 2-0 que reflejaba la eliminatoria era justo y merecido. Pero ya lo venía advirtiendo Peñarroya, que en un playoff de Euroliga gana el equipo que consigue tres victorias, y tanto Mónaco como Barça llegan empatados a dos triunfos al último partido del cruce, que decidirá quien de los dos conjuntos se mide a Olympiacos en una de las semifinales de la final a cuatro.

Olympiacos será el rival de Barça o Mónaco en las semifinales de la Final Four de la Euroliga / Euroleague

Las obligaciones del Barça

Para soñar con regresar a la Final Four, en la que sería la cuarta presencia de los azulgranas en las últimas cinco campañas, el equipo de Peñarroya es consciente de lo que toca hacer, lo que hay que mejorar, y sobre todo, lo que hay que evitar. Son ya 160 minutos de eliminatoria, más los dos partidos de fase regular, en los que ha quedado claro cuáles son las virtudes y debilidades del Barça respecto a Mónaco.

Asistencias y minimizar pérdidas, fundamental

Calcar el tercer partido de la serie acercaría mucho al Barça a ese objetivo de la F4. Los hombres de Peñarroya controlaron las pérdidas reduciéndolas a tan solo ocho. Una mejoría respecto a los dos primeros choques, en los que el equipo perdió 18 y 11 balones. En ese tercer asalto, el Barça logró 21 asistencias, superando también las repartidas en el primero (11) y en el segundo (17). En esos dos primeros compromisos disputados en la Gaston Medecin monegasca, los locales repartieron 10 asistencias más que los catalanes.

Tomas Satoransky, en un partido ante Mónaco / Javi Ferrándiz

El esfuerzo defensivo

Es importante regresar a esos guarismos, ya que en el partido del viernes pasado, el Barça bajó las asistencias (15) y elevó las pérdidas (19). Pero también fue un partido flojo para Mónaco en esos aspectos: mismos balones perdidos y tan solo un pase de canasta más. El guion del cuarto duelo fue más pasional, tirando más de corazón que no de cabeza. No hay que menospreciar el esfuerzo defensivo del equipo, que dejó a Mónaco en 72 puntos después de que los de Spanoulis anotasen 97, 92 y 89 en los tres prieros. En todo caso era una batalla que tocaba ganar, y el Barça se la apuntó.

Willy Hernangómez, junto a Jabari Parker / Javi Ferrándiz

Los líderes de Peñarroya

Contó Peñarroya con 22 puntos de Jabari Parker. El azulgrana está promediando 15,2 puntos por partido en este playoff, con un acierto exterior superior al 43%. Los '4' de Mónaco están teniendo muchas dificultades para frenar al de Chicago, mientras que Darío Brizuela y Kevin Punter también están garantizando puntos: ambos están en 13,8, y por momentos, coinciden en cancha mostrando una buena sintonía y compenetración. Todo ello sin olvidar a los '5' azulgranas: Youssoupha Fall fue el 'MVP' del equipo en el primer partido, y Willy Hernangómez del tercero.

Darío Brizuela tuvo momentos magistrales / JAVI FERRÁNDIZ

Minimizar las virtudes de Mónaco

El Barça ya sabe que se encontrará con la anotación de Mike James, que llega a este quinto asalto rozando los 16 puntos de media en la serie. El estadounidense ha tenido en Elie Okobo, Alpha Diallo, Daniel Theis y Mam Jaiteh a grandes socios cuyos nombres han sido importantes en la eliminatoria. Jugadores que integran una plantilla de enorme calidad, diseñada para estar en la Final Four, y con unas virtudes físicas que el Barça logró minimizar y mucho en los dos duelos del Palau respecto a lo visto en Mónaco. Toca hacer un último esfuerzo, con la energía justa a estas alturas de la temporada. Pero el premio es tan importante y suculento que toca no guardarse nada. Y no hay ninguna duda de que así será.