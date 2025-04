El Real Madrid inicia su 'misión imposible' en el infierno de El Pireo

En la era Euroliga, todos los equipos que han quedado líderes en la fase regular han estado en la 'Final Four'. De tal magnitud es el reto que tiene el Real Madrid ante Olympiacos, el mejor equipo de la temporada durante todo el año y que se mide a los blancos con sed de venganza por la final de 2023.

Los de Chus Mateo visitarán El Pireo dos veces durante esta semana, tanto miércoles como viernes, con la intención de volver a Madrid con al menos una victoria y tener el factor campo a favor. El Real Madrid se ha clasificado para los playoffs con el último billete disponible, ganando en el duelo decisivo de play-in ante el Bayern de Múnich. Aun así, el precio a pagar es enfrentarse al número uno griego.

Además del buen momento de Olympiacos, el conjunto dirigido por Georgios Bartzokas no olvida los últimos duelos en eliminatorias contra los blancos. Cabe recordar que dos de las últimas tres Euroligas que ha logrado el Real Madrid han sido contra los griegos en la final, tanto en 2015 como en 2023 con aquella histórica canasta de Sergio Llull.

La temporada de ambos equipos se refleja en sus enfrentamientos directos en Euroliga. En los dos partidos que han jugado en fase regular, uno en Grecia y otro en Madrid, los dos se los ha llevado Olympiacos. Los griegos llegaron a cortar una racha de ocho victorias consecutivas de los blancos y dominaron en ambos partidos, ganando de diez puntos en los dos casos.

A pesar de tan solo haber perdido 10 partidos en toda la temporada europea, Olympiacos ha tenido como recompensa enfrentarse al Real Madrid en cuartos. Los griegos no llegan en su mejor momento a esta eliminatoria, después de perder tres de los últimos cinco partidos en Euroliga. Aun así, para la recta final de temporada recuperan a uno de sus jugadores clave.

Una de las novedades en el duelo Olympiacos-Real Madrid es la vuelta de Thomas Walkup para los griegos, un jugador que aporta ofensivamente, pero también a nivel defensivo. Además de las incorporaciones de Vezenkov y de Fournier esta temporada, los de Bartzokas tienen todas las herramientas necesarias.

Vezenkov, una de las mayores amenazas de Olympiacos / FIBA

"Nos ha tocado el mejor equipo. Han jugado de una forma extraordinaria la liga regular, han sido primeros, y eso siempre da la posibilidad o el argumento de decir que han sido los mejores. Han jugado casi de memoria, como suelen jugar ellos; con una forma de hacer las cosas muy sólida delante y detrás, eligiendo muy bien los tiros que toman. Y defensivamente son súper sólidos, están súper bien entrenados con un técnico que les conoce francamente bien y que saca siempre el mejor resultado de un equipo que juega como tal. Un playoff grande, sin duda", aseguró Chus Mateo en la rueda de prensa previa al primer partido.

Por el otro lado, el Real Madrid cuenta con todos sus jugadores, incluido a Bruno Fernando, para esta eliminatoria. Una gran noticia para los de Mateo, que deberán disputar al menos dos semanas de máxima exigencia en la Euroliga. Además, los griegos tendrán más descanso que los españoles. "Son las reglas del juego, las aceptamos. Es una dificultad añadida, pero las aceptamos a principio de temporada sabiendo lo que había. No somos de poner excusas; no es bueno intentar controlar algo que desde la cancha o el juego no podemos. Trataremos de manejarlo de la mejor manera posible", declaró el técnico madridista. Con todos los factores en contra, el Real Madrid busca un imposible.