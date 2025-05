El proyecto del Real Madrid se tambalea tras el fiasco en la Euroliga

El Real Madrid se despidió este pasado jueves de la Euroliga tras sumar la tercera derrota en la eliminatoria del Playoff ante Olympiacos por 84-86. Los de Chus Mateo cayeron en los dos primeros duelos disputados en el Pireo (84-72 y 77-71), y pese a que se apuntaron el tercero de la serie (80-72), el equipo de Georgios Bartzokas logró imponerse y lograr el billete para la Final Four de la competición europea.

Un adiós que culmina un año muy irregular del equipo blanco en la Euroliga, muy alejado del dominio exhibido pocos años atrás. Campeón en 2023, la pasada temporada acabaron la fase regular en primera posición con 27 victorias, siete más que las logradas este curso. Con el segundo mejor balance de triunfos en casa (13-4), tan solo superados por Panathinaikos con un tropiezo menos, la gran debilidad del Real Madrid se ha encontrado en los partidos a domicilio, que cerraron con un balance negativo de siete victorias y 10 derrotas a las que hay que unir las dos cosechadas en el Playoff.

Renovaciones multimillonarias de Hezonja y Tavares

El triple empate con el que terminaron junto a Barça y Anadolu Efes les perjudicó, finalizando en una séptima posición que les hizo disputar el Play-In. Cayeron ante París y no fallaron ante un Bayern Múnich que no pudo contar con Carsen Edwards para el partido más decisivo de toda la campaña. El premio fue medirse a Olympiacos en busca del billete hacia la Final Four, pero en este Playoff ha quedado demostrada la diferencia que existe entre ambos conjuntos. Y eso que hay que tener en cuenta que el conjunto blanco apuntaló su plantilla el pasado verano renovando a Edy Tavares y a Mario Hezonja, convirtiéndoles en dos de los jugadores mejor pagados del continente superando cada uno los dos millones de euros netos por temporada en contratos multianuales, acercándose el pívot caboverdiano casi a los tres 'kilos', en cifras aportadas por 'Eurohoops'.

Mario Hezonja, en el cuarto partido ante Olympiacos en el Playoff Euroliga / EFE

Jugadores élite en Europa

Se ha hablado mucho del poderío de Olympiacos y un músculo económico que les ha permitido incorporar a dos jugadores élite como son Sasha Vezenkov y Evan Fournier. Pero junto a Tavares y a Hezonja, el Real Madrid dispone de uno de los mejores bases de la competición, como es Facundo Campazzo, y a uno de los mejores '2-3' como es Dzanan Musa. Junto a un Gabriel Deck sano (no jugó el cuarto por lesión) o a Alberto Abalde, especialista defensivo e importante este curso en anotación, Chus Mateo dispone de uno de los mejores quintetos que se puede ver en todo el continente.

Mateo vuelve a estar en el punto de mira

E inevitablemente, el nombre del entrenador blanco vuelve a quedar una vez más en entredicho. Renovado el pasado verano hasta 2026, la mochila de esta temporada empieza a pesar por lo vacía que está en cuanto a títulos: sin Supercopa, ni Copa, y eliminados de la Euroliga, queda una última bala, la de una Liga Endesa de la que son líderes y de la que defienden título. Cuestionado desde principio de temporada por el rendimiento irregular del equipo, especialmente como visitante, Mateo es consciente de que la exigencia del club es máxima, y que acabar sin metal esta 24/25 podría suponer un cambio de timón en la dirección del equipo.

Sergio Llull y Facundo Campazzo protestan una decisión arbitral / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Una pésima planificación que el equipo paga

Como entrenador, Mateo tiene parte de culpa, pero no hay que olvidar el nefasto mercado de fichajes llevado a cabo por la cúpula blanca el pasado verano, y que debilitaron enormemente a una plantilla que perdió a Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Vincent Poirier o a Guerschon Yabusele, y cuyas incorporaciones prácticamente no han rendido según se esperaba. Xavier Rathan-Mayes va camino de convertirse en uno de esos jugadores que lideran rankings de fichajes incomprensibles llevados a cabo por la entidad blanca, Dennis Smith Jr. duró un visto y no visto, y Serge Ibaka, Bruno Fernando o Usman Garuba no han aportado todo lo que deseaba, y quizás Andrés Feliz, de menos a más, sí que ha podido ayudar algo más, pero con una versión muy alejada con la que maravilló en Badalona.

Andrés Feliz, ante Moustapha Fall / EFE

El presupuesto más alto de la competición

El Real Madrid faltará a la Final Four por primera vez desde 2021. Y lo hará en el curso en el que contaba con el presupuesto más alto de la competición, unos 45 millones de euros en cifras aportadas por 'Basketnews' que reflejan como el club blanco superaba a Panathinaikos y Olympiacos (37) al inicio de temporada. En cuanto a gasto en salarios de jugadores y entrenadores, los tres equipos empatan a 20,5 millones de euros netos, cinco más que el Barça.

Quedará por ver si la eliminación europea no desvía al Real Madrid del buen camino que viene siguiendo en Liga Endesa. Pero lo cierto es que el cuadro blanco se planta a principios de mayo sin títulos, y con la obligación de levantar una ACB que permita no agitar en exceso un proyecto que vuelve a tener decisiones sensibles por delante en verano: Dzanan Musa, Sergio Llull y Eli N'Diaye terminan contrato, al igual que un Hugo González cuyo futuro apunta a la NBA tras haberse declarado elegible en el próximo draft.