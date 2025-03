La primera final del Barça llega en Berlín

El Barça tiene este viernes en Berlín (20.45) la primera final de las siete que le quedan de la temporada regular de la Euroliga en su visita al ALBA Berlín, el peor equipo de la competición europea (4-23) y que no tendría que poner en problemas a los blaugrana a pesar de presentarse en la capital alemana con cuatro bajas importantes, Laprovittola, Vesely, Punter y Núñez.

Cuatro bajas realmente sensibles que estan mediatizando el trabajo del equipo de Joan Peñarroya aunque no hay tiempo para lamentos ya que tienen claro que solo toca dar el máximo en cada encuentro y tratar de ganarse un puesto para el play-off de la Euroliga que se ha puesto realmente caro.

Peñarroya reconoce que no es fácil trabajar con tantas bajas aunque no quiere excusas porque los que tiene en este momento disponibles son lo suficientemente buenos para sacar las victorias adelante, empezando por el conjunto alemán que está hundido en la clasificación con tres derrotas consecutivas, y destacado en el ‘farolillo rojo’, con tres victorias menos que el Maccabi Tel Aviv.

Buen ambiente en el entrenamiento del Barça antes de salir hacia Berlín / DANI BARBEITO

Una derrota que hizo daño

La derrota en Madrid en un final de encuentro polémico por las decisiones de los colegiados de no señalar una clara falta de Tavares a Parker, está dejando al equipo sin más opciones que ganar en cada una de las jornadas que restan, aunque conscientes que los rivales directos también van a perder partidos por lo que todo quedará en un pañuelo hasta el 10 de abril cuando finalice la temporada regular.

Navarro y Mario Fernández charlan con Joan Peñarroya durante el entrenamiento / DANI BARBEITO

En principio, el objetivo de los blaugrana es meterse entre los seis primeros que les permitiría evitar el Play-In, aunque sin ventaja de pista en los cuartos de final, un privilegio que solo cuentan con los primeros cuatro de la tabla.

Un objetivo que no está descartado del todo ya que el cuarto clasificado es el AS Mónaco, con un partido más tras imponerse este miércoles en la pista del Paris Basketball, con un balance de 17-11, tres victorias más que los blaugrana. Difícil pero no imposible.

Confianza en sus jugadores

Joan Peñarroya espera que jugadores como Joel Parra, Darío Brizuela o el joven Dame Sarr, que dio una autentica exhibición en encuentro de la Liga Endesa ante el Río Breogán, sigan mostrando ese gran momento de confianza que el equipo necesita ante un rival que tratarán de desarmar desde el primer minuto para que no pueda haber sorpresa alguna.

El equipo se preparó en el Palau ante de tomar un vuelo hacia Berlin / DANI BARBEITO

Una defensa intensa desde el primer minuto será básica para maniatar a los de Israel González y que no tengan opción en pensar en sorprender a los blaugrana.

La irregular temporada blaugrana les ha llevado a llegar a este momento final con el agua al cuello, aunque conscientes de que hay muchos más equipos implicados por lo que nada se decide en este encuentro. Eso si, una derrota sería un serio golpe a las aspiraciones blaugranas de alcanzar los play-offs. Solo vale ganar.