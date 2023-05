La polémica frase de Hezonja a Yabusele en plena celebración de la Euroliga no gustará a los aficionados al baloncesto

El jugador francés no pudo jugar la Final Four por sanción tras la 'llave de judo' que le hizo a Dante Exum en el playoff Yabusele, que ya ha cumplido el castigo, celebró como uno más la consecución del título europeo

El Real Madrid consiguió la 11ª Euroliga de su historia el pasado fin de semana, tras superar a Olympiacos en la gran final por 78-79, en un partido en el que una canasta de Sergio Llull a falta de tres segundos para acabar el encuentro fue decisiva.

Los jugadores blancos celebraron sobre el parqué del Zalgirio Arena un triunfo que era prácticamente imposible de imaginar hace poco más de tres semanas, momento en el que Partizán se apuntó el segundo punto de la serie de playoffs, contando con un triple 'match-ball' para lograr la clasificación para la Euroliga.

Más allá de lo deportivo, el segundo partido de la serie ante el conjunto serbio estuvo marcado por la tan lamentable batalla campal que se vivió en los instantes finales del duelo, arrancada precisamente por el capitán del conjunto blanco, que con una falta antideportiva y la posterior reacción de Kevin Punter, desencadenó una trifulca que vino cargada de sanciones: al propio Punter le 'cayeron' dos encuentros, a su compañero Mathias Lessort uno, y a Guerschon Yabusele, después de hacerle una llave de judo a Dante Exum, cinco.

El interior francés ya ha cumplido la sanción: se perdió los tres encuentros restantes ante el conjunto serbio y los dos de la Final Four. Pero Yabusele estuvo presente en Kaunas, y pese a estar 'castigado' por la Euroliga, el organismo le permitió estar presente en los festejos. Y fue en dicha celebración donde se vivió uno de los momentos más polémicos, protagonizado por su compañero Mario Hezonja y un comentario totalmente fuera de lugar expresado en público de manera imprudente.

Y es que, el medio 'Sport5' ha sacado a la luz un vídeo en el que se ve a los dos jugadores del Madrid celebrando, momento en el que el croata le dice al francés: "Hermano, cambiaste la puta temporada para nosotros", en referencia a la tan lamentable agresión que llevó a cabo contra Exum.

Sport 5 Exclusive:

Real Madrid star, Mario Hezonja to teammate Yabusele seconds after Euroleague final: “you changed the f-n season for us”



Full videohttps://t.co/3qQTrwpoxQ

@danzilb @MozzartSport @Mondo_Sport @Eurohoopsnet @Sportando #partizan #EuroLeague #RealMadrid pic.twitter.com/aZpT96TEcZ