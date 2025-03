Peñarroya: “Es una victoria importante pero hay que tener calma”

El técnico azulgrana valoró como muy positiva la victoria lograda ante el Partizan, y reconoció que no habrá nada decidido hasta el final de la temporada regular. “Estamos contentos con el esfuerzo, con la mentalidad del equipo. Y este es el camino, quedan cinco partidos y todo será más o menos así hasta el final. Es una victoria importante, pero calma”, dijo un comedido Peñarroya

La actuación de Punter desbordó cualquier previsión tras un mes ausente del equipo.“Es Kevin Punter y por eso lo tenemos. Es muy importante para nosotros, ha tenido la confianza para esos triples que ha convertido, y hemos incorporado a un jugador que puede generar desde el bote. Es Kevin Punter, no descubrimos el jugador que es”, dijo.

Sobre el encuentro, lamentó el mal inicio. “La defensa inicial no nos ha ido bien, nos han castigado mucho, con muchos triples liberados. Ese ajuste defensivo nos ha permitido brillar en defensa, y a partir de ahí hemos sido dominadores pero sin poderse relajar“.

Todo por decidir

Una victoria muy importante, aunque el técnico es consciente de que no habrá nada claro sobre la clasificación hasta el último encuentro.“Esta Euroliga es muy dura, nadie gana fácil”.

“Estamos contentos pero no miro la clasificación, solo me fijo en el partido ante Andorra, y la semana que viene animo a la gente a que venga a apoyarnos para intentar sacar una victoria para seguir luchando ante los de arriba. Todos los equipos tienen más derrotas de las que históricamente han tenido”, comentó.

El técnico azulgrana se alegró del buen encuentro de sus jugadores, pero todo sigue abierto / JAVI FERRANDIZ

Sobre los problemas físicos de otro de los destacados, Chimezie Metu, le quitó trascendencia. “Lo de Chimezie Metu han sido rampas, en principio no debe ser nada importante”.

También se pronunció sobre los gritos proferidos por los aficionados del Partizan, siempre provocando desde la grada. “Si han gritado "Puta Barça", que vengan a casa y hagan eso no es agradable. Esto es basket, pero no depende de nosotros. No lo quiero comparar con otros deportes, no acostumbra a pasar y menos jugando en casa”, finalizó.