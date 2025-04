Peñarroya: "No es mala la euforia, después de tantos palos y negatividad..."

Este miércoles, a partir de las 19 horas, llega uno de los momentos más esperados en el Barça de basket. El equipo azulgrana arranca el camino para regresar a la Final Four de la Euroliga, con la disputa del primer partido del playoff de cuartos de final ante Mónaco en territorio monegasco.

La trayectoria del equipo catalán en la máxima competición continental ha sido positiva, con seis triunfos en los últimos siete duelos que permitieron al equipo de Joan Peñarroya escalar hasta la quinta posición, y evitar, en ese trayecto hacia la final a cuatro, ambientes muchos más hostiles como los que se vivirán, a partir de este martes, en Atenas y Estambul.

Antes de viajar a Mónaco, el entrenador azulgrana compartió sus reflexiones sobre una serie en la que está convencido de que el equipo competirá, y que, por supuesto, pueden llevarse.

Joel Parra, Darío Brizuela y Joan Peñarroya, en el partido de Liga Endesa en Valencia / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

El probable guion de la serie

Por la manera de jugar de los dos equipos, sería lógico que sean partidos a puntuaciones altas. Pero estos es un playoff y veremos como se desarrolla la serie. Ellos tienen mucho talento, y nosotros no podemos estar pensando únicamente en nuestro juego ofensivo, y tenemos que ser sólidos en los dos lados del campo.

El factor pista, una clave en la eliminatoria

Son cuatro eliminatorias igualadas, con equipos con plantillas poderosas. Lo único que sí que es verdad es que el campo de Mónaco no tiene el bullicio de otros, pero ellos están jugando Playoff y Final Four los últimos años. A principios de año lo daban como candidato a jugar la final four. Por número y calidad de jugadores son un claro aspirante a ser campeón.

Theis, un fichaje que ha encajado a la perfección

Theis es muy importante y ya tenían a jugadores muy contrastados. Otros han pasado a casi no jugar. Es un jugador que conoce mucho el juego, sólido, con experiencia y sabe lo que toca hacer en cada momento. Les ha dado un salto de calidad en su juego y les hace más peligrosos. Lo tienen más como referente a lo que eran antes, con el peso que tenían en el perímetro y el juego exterior.

A Mónaco le ha sentado de maravilla la incorporación de Daniel Theis / EFE

Los peligros de Mónaco

Es un equipo plagado de estrellas, Mike James seguramente es el más relevante. Pero es que les faltan minutos para que jueguen tantas estrellas. Si queremos estar en la F4 toca jugar contra estos equipos, y los problemas que tendremos nosotros con su juego ofensivo seguro que lo tendrán ellos con el nuestro.

El buen momento azulgrana

El equipo está bien, en una buena dinámica y buena mentalidad. La eliminatoria es dura, pero la podemos competir y ganar. Las hemos pasado de todos los colores y en una serie del playoff nos puede ayudar el haber pasado todo eso. Estamos preparados para jugar este playoff, veo a los chicos muy metidos, como seguro que estará el equipo de Mónaco, y con ambición de jugar esta serie.

Kevin Punter es uno de los líderes del Barça de basket / Dani Barbeito

La euforia no es mala

Todo es un proceso, todo lo que pasa a lo largo de la temporada nos ha traido hasta aquí y son situaciones que nos pueden servir. Pero todos estos jugadores que tenemos vienen a jugar un Playoff. Los que estamos estamos con salud, estamos bien. Si hay euforia tampoco viene mal, en una temporada en la que todo han sido palos y negatividad, si toda la gente está con el equipo pues me parece bien.

Las herramientas del Barça

De inicio no firmo nada. De un partido a otro cambian situaciones, roles. Quizá por tener un roster más limitido estamos más condicionados, pero tenemos las herramientas para cambiar el guion del partido si así se tiene que dar.

Vesely, fundamental

Recuperar a Vesely nos da otro registro, es un jugador diferente a los otros dos '5' que tenemos. Nos viene muy bien, pero también es justo decir que hemos jugado más de 20 partidos sin él y hemos competido muy bien. Es importantísimo en nuestros esquemas, y es una buena noticia contar con él. Ha estado dos meses sin competir, lleva 10 días entrando con normalidad. Seguramente no estará a su 100% porque le faltarán partidos, pero su experiencia y su saber estar en este tipo de partidos nos ayudará.

Máxima ambición

Cuando han faltado compañeros no nos hemos puesto a llorar, y cuando les recuperamos, los recibimos con los brazos abiertos. Son de los momentos más bonitos de la temporada, los momentos por los que queremos estar aquí, y me quedo con la mentalidad con la que llegamos. Las eliminatorias son muy largas, hasta que no sumas los tres partidos no se acaba. Vamos a Mónaco con la ambición de jugar dos buenos partidos, ojalá que podamos volver al Palau con dos victorias, pero sino la eliminatoria se la llevará el que sume tres triunfos.