Peñarroya: "Debemos tener la máxima ambición hasta el final"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, se congratuló de la victoria de su equipo ante el Zalgiris en un momento determinante de la temporada regular y que les mantiene en la lucha por un puesto directo en los play-offs.

"Un partido como sabíamos que iba a ser duro, complicado, que pone las cosas difíciles. En el primer cuarto nos ha faltado fluidez y luego logramos una renta que logramos mantener hasta el final como justos vencedores".

Para el técnico azulgrana, "pienso en la clasificación final en las dos últimas jornadas para empezar a pensar donde podemos acabar. Ahora nos viene una carrera de fondo, con mucha igualdad. Sabíamos que sería una de las Euroligas más igualadas de la historia y en estas cuatro jornadas finales puede pasar de todo. Tenemos que tener el máximo de ambición y esfuerzo y necesitamos a todo el mundo", dijo.

Peñarroya, durante el encuentro ante el Zalgiris / VALENTI ENRICH

"El equipo compite bien"

"El equipo está compitiendo mejor después de la Copa, estamos ganando más, el equipo está muy mentalizado y esperamos que podamos seguir así y se acaben las desgracias y ver hasta donde podemos llegar", comentó Peñarroya.

La grada volvió a ser noticia por la marcha de los Dracs en protesta por la presencia de aficionados del Zalgiris entre la afición culé. "Estamos ante una situación complicada, yo lo único puedo decir es que necesitamos a todos y hemos notado más ruido de los normal de la afición visitante", dijo. "Tenemos que ir todos a una, porque todos estamos sufriendo y espero que se reconduzca el tema porque no es bueno para nadie, ni para el equipo, ni la afición ni la masa social blaugrana".

Sobre el gran partido de Brizuela, dijo que "está asumiendo un rol diferente y lo está haciendo muy bien. La forma de dar descanso a Satoransky y hemos encontrado buenas situaciones con Darío y Punter. Está adaptándose a un nuevo rol sin perder su esencia", comentó Peñarroya.

Para Andrea Trincheri, el "Barça es uno de los equipos más en forma de la Euroliga porque las bajas les ha dado oportunidades para otros jugadores que den un paso al frente como Anderson, Metu, Punter, Parker, todos han dado un paso adelante, muy atléticos, y jugando muy bien en casa y con una defensa muy dura que es difícil de superar si no se anotan triples", dijo el entrenador del Zalgiris.

Trinchieri lamentó que sus jugadores no cometieran faltas cuando debían / VALENTI ENRICH

Para el técnico italiano, sobre las opciones del Barça de estar en la Final Four, "lo conocerenos en los próximos 25 días . Los que estén en la mejor forma física y emocional, serán los que lleguen a la Final Four" comentó Trinchieri, dolido por la falta de acierto en el triple en el momento clave y molesto porque sus jugadores no utilizaron las faltas para evitar canastas fáciles del Barça.