Peñarroya: "Muy contento por los pocos que han confiado en este equipo"

El Barça ya es equipo de cuartos de final de la Euroliga. Después de un partido agónico que se decidió en los segundos finales, los azulgrana consiguieron el pase a los playoffs como quinto clasificado, un premio merecido para un equipo que ha sufrido como nunca lo había hecho esta temporada.

La victoria supone un importante alivio para el equipo de Joan Peñarroya, que silenció a las críticas tras asegurarse el billete a los playoffs de Euroliga sobreponiéndose a viento y marea. En cuartos espera el Mónaco, el primer rival en el camino hacia el sueño azulgrana de conseguir grandes cosas a final de temporada.

En la rueda de prensa post-partido, Joan Peñarroya se mostró especialmente contento con la victoria. El técnico egarense es consciente de las dificultades que ha atravesado el club esta temporada, así que ha dado mucho mérito a lo conseguido por sus jugadores este curso: "Es una noche en la cual teníamos un partido muy difícil, llevaban unas semanas jugando a un gran nivel, tienen grandes jugadores. En la primera parte deberíamos haber cogido más distancia, no sé si es un punto de inflexión, pero sé que el equipo seguirá compitiendo contra todos hasta el final de la temporada. Ha habido pocos momentos en los que no hemos competido", ha confesado.

El Barça nunca se rindió

Es cierto que las exigencias del Barça son las de competir por títulos a final de temporada, aunque el equipo puede darse por satisfecho de haber llegado a estas alturas de la competición con opciones de luchar por títulos: "No estamos aquí para estar en playoff, estamos aquí para intentar ganar títulos y jugar los partidos más importantes. Pero es evidente que nuestra temporada ha estado llena de obstáculos desde el inicio, hay que darle mucho valor a la que ha hecho este equipo", ha desvelado. "El Barça en los últimos veinte años nunca ha tenido tantos problemas como esta temporada, ha habido momentos que parecía que podíamos arrojar la toalla.. pero siempre hemos seguido luchando. El equipo siempre cree en lo que estamos haciendo, hoy es un gran premio quedar quintos. No estamos satisfechos, pero es un día para estar contentos. El vestuario está mentalizado de que puede hacer algo grande contra un gran rival como el Mónaco, pero tenemos la mentalidad de pelear en los playoffs".

Acción de la primera canasta de Vesely en su regreso / JAVI FERRÁNDIZ

El técnico egarense es consciente de la temporada tan complicada que han atravesado: "Cuando uno viene al Barça lo hace para ganar títulos. Es una satisfacción muy grande, porque es la temporada más dura de mi carrera deportiva, en cuanto a dificultades, en tener que levantarnos... le doy mucho mérito al equipo en una Euroliga tan salvaje como la que hemos disputado, de un nivel espectacular. Es un día para estar satisfechos, pero espero que en estos últimos meses tengamos la resilencia para luchar hasta el final".

Un dardo envenenado a los críticos

No ha faltado el dardo envenenado de Peñarroya: "Muy contento por el staff, muy contento por los miembros del club que están con nosotros cada día y por aquellos pocos que han confiado en este equipo", ha expresado. "La Euroliga ha sido más igualada de la historia, lo dicen los datos. Es una fase regular espectacular, tenemos un producto muy bueno. No lo cambio por ninguno en el mundo, cada día los jugadores van con el cuchillo en la boca. Nosotros llegamos bien, con la confianza y motivación para seguir compitiendo en un club como el Barça".

El Barça se marchó con la noticia positiva de la vuelta de Jan Vesely: "Recuperarlo es una buena noticia. Es uno de los jugadores más importantes de la Euroliga en los últimos diez años. Nos da un plus, pero hemos estado muchos partidos sin Jan... todos son importantes, pero lo que estamos demostrando es que nadie es imprescindible. Cuanto más seamos, más peligrosos seremos", confiesa el egarense. "Todos están sumando. Cuando hay lesiones, los que juegan tienen que dar un paso adelante. Birizuela y Parra lo han hecho, aquí se trata de sumar para que el equipo sea más competitivo. El paso adelante que ha hecho la plantilla es elogiable".

El próximo rival será el Mónaco en cuartos de final, aunque Peñarroya se muestra confiado de las posibilidades de su equipo: "Ya hemos ganado dos partidos al Mónaco. Estamos hablando de un equipo construido para ganar la Euroliga, se reforzaron hace dos meses. Nos quedan dos partidos antes de ir a jugar contra el Mónaco, pero creo que será una eliminatoria dura. Tienen la ventaja de jugar en su campo, pero estoy convencido de que podremos hacer una buena eliminatoria", desvela. "No sé hasta dónde nos llegará, pero el resultado de hoy con todo lo que hemos sufrido... no hemos llorado, no hemos buscado excusas, hemos intentado tirar adelante y se refuerza con la victoria de hoy. No sabremos si eso dará suficiente para ganar algún título, pero a veces tener algún premio en una temporada donde hemos tenido tan pocos momentos para disfrutar, es para estar contentos y satisfechos", ha finalizado Peñarroya.