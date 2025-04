Peñarroya confirma la vuelta de Jan Vesely al equipo tras superar su lesión

Joan Peñarroya compareció en la sala de prensa del Palau Blaugrana para compartir sus reflexiones en la previa de la última jornada de la fase regular de la Euroliga, en la que el Barça se mide a la Virtus este viernes (20:30h) con la clara misión de lograr una victoria que les permita clasificarse para el Playoff de la competición europea, y evitar el Play-In programado para la semana que viene.

Un Peñarroya que confirmó el regreso de Jan Vesely al equipo tras más de dos meses de ausencia, y que también reivindicó el buen juego de su equipo pese a todas las dificultades, especialmente en forma de lesión, pero que no han impedido que el conjunto azulgrana sea uno de los equipos en mejor forma de la competición en este 2025.

Solo se centran en ganar a la Virtus

"El que tenga alguna certeza de como puede acabar esto, que me lo explique. Estamos en la última jornada, y podemos quedar entre el cuarto y el décimo. Nuestra única mentalidad es pensar únicamente ante la Virtus. En sus últimos partidos están jugando un gran baloncesto, son un equipo muy peligroso, vamos a centrarnos en ganar mañana. Igual con los del jueves sabemos como podemos quedar".

El regreso de Jan Vesely

"Jan Vesely está entrenando con el equipo. Es un jugador que lleva muchas semanas sin competir, pero tampoco hay que explicar lo importante que es para nosotros. Si no pasa nada extraño, tendrá el alta para estar con el equipo. Es importante que contemos con un jugador más, y es un jugador con mucha jerarquía. Hemos jugado bastante bien sin que él haya estado en el equipo, y Jan necesita un tiempo para coger la forma. Pero es una buena noticia que nos pueda dar todo lo que esperamos de él"

Jan Vesely está de vuelta en el Barça / Javi Ferrándiz

Sarr, un adiós definitivo

"Todo lo que tengo que decir de Sarr lo dije de manera clara, espero que le vaya muy bien. Todo lo que tuve que decir ya lo dije"

Líderes en 2025

"Tenemos el mejor balance de eficiencia ofensiva y defensiva de 2025, que es el balance casi más importante. Lo digo porque como se dice que no defendemos nada... El equipo trabaja bien, hay una implicación enorme, con momentos buenos. El equipo ha competido bastante bien en una Euroliga muy ajustada"

¿Cómo vivirá la jornada del jueves?

"Tendré la tele, el ordenador y el ipad viendo tres partidos. Es evidente que nos interesan una serie de resultados para tener un punto de motivación extra para jugar el partido. Ojalá con los resultados de este jueves podamos estar en la posición más alta posible. Es evidente que nos gustaría ahorrarnos el Play-In"

Tratar de evitar el Play-In

"A nivel de cargas ya vamos apretados. Acabamos sobre las 23 y el sábado por la mañana ya vamos a Granada. Podemos tener muchos viajes, es un no parar. Eso te mantiene tenso y con un ritmo competitivo que es a lo que estamos acostumbrados, pero si puedo escoger, me gustaría tener la semana tranquila"

Willy Hernangómez, en el último entrenamiento antes de enfrentarse a la Virtus / Javi Ferrándiz

El buen momento del equipo de fútbol

"Es muy bueno para la masa social del club tener un equipo de fútbol que nos está haciendo disfrutar. El partido ante el Dortmund fue un espectáculo, lo hemos disfrutado todos los culers, el Barça parece que vuelve a jugar a otro deporte diferente al que juegan los equipos de Champions. Es una buena noticia, con gente muy joven, de la Masia, y es un momento para estar muy contentos. Y mañana espero un Palau que sea consciente de la importancia del partido"

¿Jornada unificada?

La jornada unificada me parecería lo más lógico, aunque mañana somos los más beneficiados de que no lo sea. Tiene sus cosas buenas y malas, hasta hace poco esto era unificado, y no sé si es peor o mejor.