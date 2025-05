Paulius Motiejunas confirma que la Euroliga tendrá 20 equipos

A falta del partido más importante de la temporada, la Euroliga 2025/2026 empieza a tomar forma. Este domingo 25, Fenerbahçe y Monaco se disputarán ser el nuevo rey de Europa, los turcos por segunda vez y los monegascos para estrenar su palmarés. Pero en la previa de partido, el CEO de la Euroliga, Paulius Motiejunas ya ha dado pistas sobre la dirección que tomará la competición de cara al futuro.

En una rueda de prensa previa a esta final, Motiejunas ha atendido a los medios y ha dejado claras varias cosas; el número de equipos, sin ir más lejos: "Estamos listos para tener 20 equipos. Los clubes tomarán una decisión, pero creemos que estamos listos para este cambio".

Una cifra que significaría añadir dos conjuntos a la competición, que este año ha contado con 18 participantes. Pero tras la baja del Alba de Berlín, la Euroliga tiene varios pretendientes: "¿Dubai al 100% el año que viene? No. Están en la lista y os haremos saber pronto". Mientras dos equipos nacionales podrían entrar como son el Joventut de Badalona y el Valencia, con Motiejunas admitiendo que "estamos hablando con ellos".

Compromiso de Barça y Madrid, puerta abierta a Rusia

Por otro lado, el CEO de la Euroliga cerró filas ante los rumores de una llegada de la NBA a Europa, mencionando específicamente a la asistencia de Barça y al Madrid en las reuniones de la competición: "Son fake news que no estuvieran en las últimas reuniones. Estuvieron con nosotros".

Además, el lituano también ha mencionado la situación de la prohibición de participación a los equipos rusos, deseando el regreso de sus clubes: "Espero que el CSKA de Moscú vuelva pronto a la Euroliga. El Zenit puede volver a este nivel de competición".

Y fuera de los clubes, más centrado en los jugadores individuales, Motiejunas no ha mostrado ninguna preocupación por la fuga de talento joven, que está haciendo las maletas de Europa para aterrizar en Estados Unidos: "Los jugadores escapando a la NCAA pienso que es temporal, imagino muchos de ellos volviendo luego a Europa. La Euroliga no puede hacer nada, todo es de la FIBA".

La Final Four volverá a Europa

Sin descartar que el título se vuelva a decidir en Abu Dhabi, Motiejunas también ha asegurado que el año que viene no repetirá: "Queremos analizar el volver, pero no será el año que viene. La Final Four de la Euroliga del 2026 será en Europa".

Por último, el CEO de la competición también valoró la posibilidad de un cambio de formato. No eliminar la Final Four, ni mucho menos, sino combinar la Euroliga con la EuroCup: "La final de la EuroCup en vez de un partido por el tercer puesto lo hemos discutido muchísimas veces estos últimos años".