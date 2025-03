París Basketball, las claves del equipo revelación de la Euroliga: "Somos una familia"

La Euroliga vuelve este jueves tras el parón por la Copa y las ventanas FIBA. La máxima competencia de baloncesto europeo se reanudará con la jornada 27 y con un clásico como plato principal. En una temporada con la clasificación más ajustada que nunca, hay un equipo que ha sorprendido a todo el mundo consagrándose como el equipo revelación de la temporada. Hablamos del París Basketball. El equipo, con solo siete años de historia, ha pasado de jugar en segunda división a participar en la Euroliga en apenas unos años. Su escalada en el basket profesional ha sido asombroso.

Para conocer mejor el espectacular impacto y crecimiento del equipo francés hablamos con Adrián Ariza Medina, director del Departamento Médico y de Rendimiento del club. Adrián, natural de Esparreguera (Barcelona), lleva años trabajando en diferentes clubes europeos de primer nivel. Equipos como el Alba Fehervar de Hungría o el Telekom Baskets Bonn alemán son dos ejemplos de la trayectoria del catalán. En su etapa en Alemania coincidió con Tuomas Iisalo. El finlandés fue clave para entender el éxito del París Basketball y también para que Adrián aterrizara en la capital francesa: "En el año que llegué completamos una temporada histórica con el Bonn. Tras ese año, Isalo recibe una llamada de París para entrenar al equipo. El técnico acepta pero con una condición: llegar con seis jugadores del Bonn (entre ellos TJ Shorts), dos asistentes y yo como preparador físico. Diez personas que vienen de compartir vestuario y hacer historia en Alemania".

Tuomas Iisalo en su etapa en París / París Basketball

Un bloque unido

“Para mí, la principal clave de este París es que se ha seguido la misma metodología de trabajo, los mismos hábitos y con el mismo núcleo de jugadores y gran parte del staff técnico que teníamos en Bonn. Este sistema empieza con el entrenador, Tuomas Iisalo, quien llevaba siete años en Alemania. Cuando llegué a Bonn, él encaraba su segunda etapa al mando del equipo", señala Adrián. "Desde entonces, ha sido reconocido por un estilo de juego y una filosofía única". El catalán además enfatíza mucho en su primera temporada: "En el año que llegué, además, completamos una temporada histórica con el Bonn, perdiendo solo dos partidos en la Basketball Champions League, competición que ganamos dando así el primer título de la historia al Telekom Baskets Bonn. Tras temporadas batiendo récords y compitiendo contra equipos que superaban desmesuradamente nuestro presupuesto, Iisalo recibe una llamada del París Basketball para entrenar al equipo. El técnico acepta, pero con una condición: llegar con seis jugadores de Bonn (entre ellos TJ Shorts), dos asistentes y yo como preparador físico. Diez personas que venían de compartir vestuario y hacer historia en Alemania". Adrián resalta entonces que la llegada de un bloque ya trabajado "es una de las principales claves del reciente éxito de este París.”

Con el cambio de aires, Adrián destaca que su filosofía no cambió: “Cuando llegamos a Francia, la idea seguía siendo la misma: mostrar una identidad única. Mejoramos y reforzamos el equipo, y el impacto que tenemos en Europa es bestial. Perdemos solo un partido en la EuroCup y ganamos la competición, hecho que nos da la oportunidad de jugar la Euroliga en la siguiente campaña. En Francia ganamos la Leaders Cup, logrando el primer título de la historia del club.”

Adrián Ariza Medina dirigiendo una sesión de entrenamiento con el París Basket / París Basketball

Nuevo entrenador, misma filosofía

Tras una gran temporada, Isalo decide dar el paso hacia la NBA y el sustituto elegido es Tiago Splitter. Adrián destaca el papel del brasileño en el equipo como una de las claves para la continuidad del éxito del equipo: “Con la llegada de Tiago, el equipo mantiene el mismo rumbo. Esto es algo que Splitter hizo muy bien en su primer año como entrenador principal. Él sabía que llegaba a un equipo ganador. Se adaptó al sistema y modelo implementado por Tuomas Iisalo y, con el paso del tiempo, ha moldeado el equipo dejando su propia imprenta. Ha venido con la mente muy abierta y ha sido muy valiente aceptando este reto con un equipo ganador que entra en la Euroliga como el equipo ‘amateur’". Además, la llegada también de Carles Marco ha sido clave para el París Basket en su debut en la Euroliga. Como señala Adrián Ariza Medina, "es un perfil que necesitábamos", gracias a su experiencia en la competición y su capacidad para gestionar el ritmo exigente de la temporada. El catalán resalta que staff y jugadores forman una familia perfecta: "Muchos no saben que, pese al impacto tan repentino que ha tenido el París Basketball en Europa, es un equipo que lleva forjándose desde hace muchos años. La química entre staff y jugadores es clave para entender el gran funcionamiento de este equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Confiamos en que cada uno hará su trabajo a la perfección.”

Un equipo diferente

El París Basket ha irrumpido en la Euroliga con un estilo de juego revolucionario, caracterizado por una velocidad y agresividad sin precedentes en la competición. Como destaca Adrián Ariza Medina, “los equipos europeos se han sorprendido con el juego rápido y agresivo del París. Jugamos sin miedo y con mucha alegría. Es un baloncesto totalmente diferente. Entiendes que la propia Euroliga sigue unos patrones, con un juego más estático, basado en el talento y el 1vs1 de los jugadores. Nosotros planteamos un juego de equipo, con un ecosistema que funciona como un reloj suizo, en el que cada pieza entiende su rol y función. Los equipos de la Euroliga se adaptan y muestran un conocimiento del juego muy elevado.”

El papel clave de Adrián

Una buena preparación física y mental en todo equipo de élite es imprescindible. El papel de Adrián es clave en este aspecto. El de Esparreguera aporta todos sus conocimientos para exprimir lo mejor de sus jugadores: “Tengo diferentes creencias y métodos que ya forman parte de nuestras rutinas. Por ejemplo, viajamos a los partidos con nuestra propia almohada. Puede parecer algo banal, pero con tantos partidos fuera de casa, asegurarnos de que siempre usamos la misma nos ayuda a reducir las variables que cambian y que, en este caso, podemos controlar. Como director del Área de Rendimiento, trato de controlar el mayor número posible de variables y, si podemos ajustar un pequeño detalle en uno de los tercios del día de los jugadores, estamos incidiendo directamente en su descanso y, por ende, en su rendimiento". Por otro lado, Adrián parte con ventaja. El catalán sabe de primera mano lo que es trabajar con un vestuario de primer nivel: “Mi experiencia en las categorías inferiores del Barça, donde yo crecí y me formé, me ha ayudado mucho. El ambiente competitivo, las exigencias de un club de primer nivel y el ADN Barça han sido factores muy importantes que, entre otras cosas, me han llevado hasta aquí”.

Adrián Ariza Medina en una sesión de calentamiento previa a un partido del París Basketball / París Basketball

El talento de sus jugadores

TJ Shorts, estrella del equipo y candidato al MVP de la Euroliga, es un fenómeno dentro y fuera de la cancha. Un jugador con un talento extraordinario y una mentalidad ejemplar. Como destaca Adrián Ariza Medina, "es una gran persona" y mantiene una gran conexión con su entorno, valora a sus amigos de toda la vida y a su familia. Además, señala que "el sistema de Isalo tanto en Bonn como en París está hecho para TJ". Con la llegada de Tiago el enfoque sigue siendo el mismo: potenciar sus cualidades dentro del equipo, al igual que ocurre con Nadir Hifi. A sus 21 años, Hifi demuestra una madurez inusual, invirtiendo en todo lo que pueda mejorar su rendimiento y asegurándose de estar siempre en su mejor estado físico. Su capacidad de sacrificio y su determinación lo convierten en un jugador diferencial dentro del equipo.

T.J. Shorts, la gran referencia de París Basketball / Euroleague

Un objetivo claro

Adrián tiene claro cual es el objetivo del equipo y el rumbo a seguir: “Ahora, el desafío es aún mayor. Estamos luchando por meternos en los playoffs de la Euroliga y soñamos con dar la gran sorpresa clasificándonos para la Final Four de AbuDhabi. Queremos seguir haciendo historia, manteniendo nuestra identidad y ofreciendo un baloncesto que la gente disfrute. París Basketball ha llegado para quedarse”.