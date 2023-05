Las palabras de Navarro tras la eliminación ante el Madrid

El general mánager del Barça aseguro que “ha sido un palo muy duro” “No hemos estado a la altura”, dijo Navarro, que pidió perdón a la afición sin aclarar el futuro de Jasikevicius ni de Mirotic

El general mánager del Barça, Juan Carlos Navarro, dio la cara tras el desastre de la derrota ante el Madrid y entonó el ‘mea culpa’ desde el campo hasta los despachos, al tiempo que pidió perdón a los aficionados.“Quiero pedir disculpas a los aficionados porque después de este largo viaje hasta Kaunas no hemos estado a la altura en esta Final Four”, reconoció en su primera intervención.

“Las sensaciones que tenemos ahora son malas. Teníamos la intención de llevarnos esta Final Four pero ante el Madrid hubo muchos nervios, nunca cogimos nuestro ritmo de juego y fue una lástima”, comentó el de Sant Feliu. “Llegar tres veces seguidas a una Final Four no es nada fácil porque requiere un gran trabajo pero hay que reconocer que ha sido un palo muy duro”

El futuro

“El futuro más inmediato es tratar de levantarnos, ganar la Liga Endesa que es importante y luego ya valoraremos a final de temporada. Nos queda un mes y medio. Hay que ser profesionales, levantarnos y hacer más piña que nunca”

El proyecto es válido

“También nos pasó algo parecido el año pasado y hay que aceptarlo porque es deporte. Respecto al proyecto, llegar tres veces consecutivas a una Final Four no es fácil, y queríamos esta Euroliga y pensábamos que llegábamos en un buen momento, con 11 victorias consecutivas, con jugadores con más experiencia, y no hemos estado a la altura, eso está claro”

La continuidad de Saras

“Sin duda es una opción de cara al futuro aunque hablaremos a final de temporada y desde mañana, ponemos la mirada en la Liga y cuando acabe esto, hablaremos. Saras es la opción porque no hemos hablado con más entrenadores. Nos tenemos que levantar como sea y ganar la Liga".

El nuevo proyecto

“Nosotros estamos trabajando para hacer el mejor equipo posible y lo haremos el año próximo, creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno, pero se nos ha escapado esta Euroliga".

Un segundo tiempo malo

"Hicimos una segunda parte horrible, sin control, y no estuvimos a la altura ante un equipo que sabe jugar estos momentos. Hemos fallado y lo que hay que hacer es ayudarle entre todos"

El futuro de Mirotic

“Nico tiene contrato y queremos al mejor Nico desde mañana. Es un profesional y nos tiene que ayudar a ganar esta Liga Endesa”.