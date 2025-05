El orgullo y satisfacción de Peñarroya: "La resiliencia vivida nos permite jugar partidos como el de mañana"

Destensado, sereno, sin desaprovechar ninguna ocasión para bromear, y con un mensaje ambicioso. Fiel a su estilo, Joan Peñarroya compartió sus sensaciones y las del equipo a pocas horas de afrontar el partido más importante de la temporada, el quinto asalto de la serie del playoff de la Euroliga ante Mónaco (19h), en el que el premio por ganar es tremendamente suculento: regresar a la Final Four, en la que sería la cuarta presencia en los últimos cinco cursos.

Agradecido por el descanso del fin de semana que le ha sentado de maravilla al equipo, el técnico egarense afirmó que llegan a la cita en un gran momento, y con la seguridad de que si el equipo sigue el plan del encuentro, tendrán muchos números de ir a Abu Dabi a disputar la final a cuatro de la competición europea.

Un Joan Peñarroya que afirmó que toda la plantilla, a excepción de Chimezie Metu, viajará al Principado monegasco para unirse en uno de los encuentros más trascendentales de toda la campaña. Nico Laprovittola y Juan Núñez estarán al lado de sus compañeros, al igual que un Jan Vesely que no se ejercitó en la última sesión antes de viajar a Mónaco y cuya presencia en pista está prácticamente descartada. Raul Villar, Mathieu Grujicic y Sayon Keita completarán la lista. Ellos estarán en Abu Dabi en la fase final de la Euroliga junior, un torneo que 'esperan' perderse: eso significará que Peñarroya les requiere para el senior.

Joan Peñarroya tiene confianza en lograr el pase a la Final Four de la Euroliga / Valentí Enrich

¿En qué momento llega el Barça?

Llegamos bien, con ganas de jugar un partido que todos queríamos jugar a principios de temporada, con la opción de poder jugar la Final Four. El equipo está convencido de que tiene todas las opciones si hacemos el partido que toca.

Las cosas a mejorar

Intentaremos hacer un partido diferente a los que hicimos en Mónaco. Nos ha ido bien no jugar el domingo, y a partir de aquí sabemos que Mónaco allí fue superior, nos sacó de la pista, nos castigó mucho con su juego. Hemos mejorado algunas situaciones en el tercer y cuarto partido, pero hay que tener cuidado, ya que ellos en su campo se sienten muy cómodos. Sabemos lo que nos encontraremos.

La mayor satisfacción

Estamos satisfechos porque el equipo ha tenido muchos momentos para caer y no lo ha hecho. Esta resiliencia nos permite jugar partidos como el de mañana. El equipo está con ganas de luchar por todo, de que puede ganar a cualquiera. La mentalidad que tenemos de que estando peor o mejor, podemos ganar a cualquiera

¿Habrá sorpresas?

Es muy difícil que nosotros sorprendamos o que ellos lo hagan. Ha habido detalles nuevos en los partidos, pero en el estilo de juego, lo que nos encontraremos en Mónaco lo tenemos claro. Será un partido duro que creo que se decidirá al final. ¿Sorpresas? Los dos entrenadores intentaremos tener algún 'detallito'.

Los favoritismos

No sé si hay favorito, pero me da igual. Quizás ellos porque juegan en casa y han ganado los dos partidos, pero la eliminatoria está muy igualada, es justo que haya este quinto partido. Nosotros tenemos que romper esa inercia en el quinto partido de que el equipo local no sea mejor que el visitante.

El aspecto mental

Tener una buena mentalidad en este tipo de partidos es básico. Donde no llegan las piernas o el físico tiene que llegar la capacidad mental de saber estar en los partidos. Vamos reforzados a Mónaco tras igualar la eliminatoria, y en la alta competición, la mentalidad para superar los malos momentos es importante. El equipo ha ido mejorando a lo largo de las semanas y llegamos en buen momento a nivel mental

El entorno azulgrana

No sé si mi mujer piensa que estoy más alegre, pero ganar ayuda al entorno de este equipo. El entorno no ha sido favorable, y tenerlo más calmado y pausado anima a este equipo. Estoy para ayudar a los jugadores a ganar mañana e ir a Abu Dabi. Estamos contentos por volver a Mónaco, no estamos contentos ni eufóricos por pensar que sea un reto fácil. Sabemos que es complicado, pero que lo podemos lograr. Llegamos en un buen momento para competir a Mónaco, bien preparados, pero al igual que ellos.

Joan Peñarroya, junto a su staff / Valentí Enrich

Las notas del curso

Las valoraciones se hacen a final de temporada. Parece que si vas a la Final Four la temporada ya está salvada, pero no lo vemos así. Si el éxito o no de una temporada depende de eso, no somos nosotros los que lo tenemos que decir. Si vamos a Abu Dabi iremos para intentar ganar la competición.

La importancia de jugar como local

Creo que es normal que el equipo local sea superior. El Palau nos ayudó mucho, necesitábamos una marcha más porque ellos físicamente son mejores que nosotros. En el primer partido allí nos sorprendieron con esa exuberancia física, pero lo entendimos y ahora estamos más preparados. Un quinto partido es una final para los dos y se iguala todo. Ellos tienen experiencia en jugar quintos partidos los últimos años.