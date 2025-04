Olympiacos... ¡O a la calle! El Madrid se complica su futuro en el playoff de la Euroliga

El Real Madrid desaprovechó la primera oportunidad para clasificarse para el playoff de la Euroliga, y cayó ante París Basketball por 73-81 en un partido en el que los de Tiago Splitter dominaron prácticamente de inicio a fin, y en el que un triple espectacular de Nadir Hifi selló el triunfo de los galos, que se medirán a Fenerbahçe en los cuartos de final de la competición.

No tuvo el día el club blanco, muy discreto en ataque, y con unos porcentajes en el tiro muy mejorables: por debajo del 26% de acierto en el triple, y un 66,7% de tiros libres convertidos. Tan solo Facundo Campazzo (17) y Gabriel Deck (10) superaron los 10 puntos, y los 'brates' firmaron una actuación para el olvido: tan solo tres puntos de Dzanan Musa, y ocho para un Mario Hezonja que tan solo convirtió dos de los ocho triples que lanzó.

Los de Chus Mateo todavía pueden jugar el playoff de la Euroliga, pero todo se decidirá este viernes ante el Bayern, que derrotó a Estrella Roja por 97-93 en un duelo que los bávaros se apuntaron en la prórroga, gracias a los 21 puntos de Devin Booker y a los 17 de Carsen Edwards.

Madrid y Bayern empatan a victorias (1) y derrotas (1) en los enfrentamientos directos de esta temporada. En la jornada inaugural de la fase regular, los de Gordon Herbert vencieron por 97-89, mientras que el cuadro de Chus Mateo se tomó la venganza en el Palacio ganando por 88-76.

Nadir Hifi fue el verdugo de los blancos / EFE

El ganador del partido del próximo viernes (20:45h) tendrá el 'premio' de ocupar el último billete del playoff que les medirá a Olympiacos. Una eliminatoria que arrancará el miércoles 23 de abril, al igual que la que disputan Mónaco y Barça.

Los de Mateo no tienen margen de error y no pueden fallar si quieren aspirar a regresar a la Final Four. De no lograr el pase al playoff, la eliminación supondría un duro golpe para el proyecto blanco, que ha caído en la presente campaña tanto en las finales de Supercopa como de Copa del Rey.