Nunn firma el mayor contrato de la historia en Euroliga: ¡Supera la media en NBA!

En el baloncesto griego nunca escatiman en dinero, y mucho menos con el que quizás sea el mejor jugador del continente. El Panathinaikos, actual campeón de la Euroliga y candidato a repetir título esta temporada, se ha asegurado la continuidad de su mejor jugador, Kendrick Nunn, a quien ha bañado en dinero con un contrato histórico.

El jugador estadounidense, que llegó en octubre de 2023 para reforzar una rotación exterior que había quedado algo debilitada, se ha convertido, en temporada y media, en el mejor base del viejo continente. Desde su llegada desde la NBA, Kendrick ha elevado al cuadro heleno al siguiente nivel, coronándolo campeón de Europa por primera vez en más de una década y devolviendo a un gigante dormido al lugar donde siempre ha pertenecido.

CONTRATO HISTÓRICO

Kendrick, que esta campaña sigue brillando con luz propia, siempre ha tenido en mente una posible vuelta a la NBA, más por un factor económico que por un verdadero deseo de regresar a “casa”. Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos y figura más visible del club hacia el exterior, ha tirado la casa por la ventana con su joya.

Nunn ha firmado un contrato récord de 13,5 millones de euros (3 temporadas, todo garantizado) con el PAO, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de Europa. Su salario base de 4,5 millones por año lo coloca por encima de otros MVP como el exazulgrana Vezenkov (3,7) o Shane Larkin, ganador de dos títulos continentales con el Efes, que cobra alrededor de 3,6 millones. Además, en el nuevo acuerdo no se incluye ninguna cláusula de salida NBA.

El ex de equipos como Miami Heat o Los Angeles Lakers es el máximo anotador por partido de la Euroliga con 20,8 puntos, por encima de estrellas como Carsen Edwards, el propio Sasha, TJ Shorts o Nikola Mirotic. Nunn es un torbellino casi imposible de frenar en las penetraciones y también ostenta un gran porcentaje desde la larga distancia, con un 41,9 % de acierto. A sus números se suman 4,2 asistencias, 3,6 rebotes y 1,1 robos por encuentro. El timing de esta operación no ha podido ser mejor: el base viene de meterle 37 puntos al Mónaco de Mike James en la trigésimo tercera jornada, un partido en el que no falló ningún triple (5/5) ni tiro libre (4/4).

Nunn volvió a convertirse en una fuerza imparable del Panathinaikos / EFE

El faraónico acuerdo de Nunn incluso lo coloca por encima del salario medio de la NBA tras impuestos, que ronda los 3,5-4 millones de dólares, según BasketNews. De hecho, sus 13,5 millones de euros —unos 14,8 millones de dólares— lo colocan cerca del promedio salarial de la mejor liga del mundo, estimado en unos 12 millones de dólares.

La realidad es que las dos temporadas de Kendrick tras cruzar el charco en busca de una nueva vida ya forman parte de la historia de la competición. En este curso 2024-2025, el Panathinaikos vuelve a partir como gran favorito para levantar el cetro europeo. A falta de una jornada, son terceros con un balance de 21-12, con el playoff asegurado.

En el post de Instagram que el mandamás de Panathinaikos subió anunciando el contrato de Nunn, también se 'oficializó' la renovación de otra pieza clave en el esquema de Ataman como lo es Cedi Osman, que permanecerá en Atenas dos años más.

Su paso por la NBA

Ahora es una de las mayores 'super estrellas' de la Euroliga, pero la historia de este chico en la NBA no empezó de la mejor manera. Después de cuatro años en las universidades de Illinois y Oakland, su nombre no salió en el Draft de 2018 y tuvo que buscar cobijo en la 'segunda división', en los Santa Cruz Warriors de la G-League, equipo afiliado a los Golden State de Curry y compañía. Su buen desempeño en la temporada 18-19, donde promedió 19.3 puntos saliendo desde el banquillo, le valió para que Miami Heat le diese una oportunidad al año siguiente. En la franquicia de Florida se salió por completo como novato.

Ya en su primera semana y media en la NBA rompió el récord de mayor número de puntos para un 'no drafteado' en cinco partidos, con 112, metiéndose incluso en la lucha por el jugador de la semana. También fue el rookie más precoz en alcanzar los 500 puntos con Miami y el único en llevarse dos galardones a 'Rookie del mes' también como no drafteado (acabó ganando 3). Por si fuera poco, disputó ese primer año las finales de la NBA y consiguió anotar 18 puntos desde el banquillo en el Game 1, unos logros que le permitirían entrar de lleno en el mejor quinteto rookie de la 19-20 y quedar segundo en la votación por el novato del año, tan solo por detrás de un tal Ja Morant.

Nunn demostró resiliencia y ser un jugador especial en la NBA, un base eléctrico en transición que, sin demasiadas florituras en su juego, era capaz de revolucionar un partido. Por desgracia, desde que los Heat no renovasen al jugador en verano de 2021 y tras un periplo con lesiones y desconfianza en Lakers y Wizards, el nacido en Chicago supo que su camino estaría, por el momento, lejos de casa.