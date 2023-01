¡Los números no engañan! La Euroliga más igualada de la historia

El 40% de los partidos en lo que va de temporada se han decidido por cinco o menos puntos Es prácticamente un 10% superior a la media de los últimos seis cursos

Ya es recurrente escuchar que la temporada 2022/2023 de la Euroliga de baloncesto está siendo la más igualada de la historia. Sin ir más lejos, y tras la conclusión de la primera vuelta, hasta 10 equipos se encuentran en una horquilla de dos victorias/derrotas de diferencia.

La primera parte de la temporada ha dejado máxima igualdad entre los equipos, y por primera vez en años, es complicado encontrar a un equipo que sea claramente favorito a alzarse con el título. Todo el trabajo hecho durante los primeros partidos del curso europeo deberá ser refrendado en la segunda vuelta por lo equipos si quieren conseguir el premio de colarse en el Playoff de cuartos de la competición previo a la Final Four.

La igualdad es tal que la propia Euroliga ha hecho público, a través de sus redes sociales, que hasta la fecha, el 40% de los partidos disputados esta temporada, se han decidido por un margen de cinco o menos puntos. Unos datos que contrastan con la media de las últimas temporadas, en la que la misma diferencia se había dado en un 31,5%, casi 10 puntos porcentuales menos. De hecho, respecto al curso pasado, se pasa del 39,9 actual a un 29,4%.

