La motivación de Willy Hernangómez para lograr el pase a la Final Four de la Euroliga: "Seguí confiando en mí mismo"

Willy Hernangómez afronta con todas las ganas del mundo el difícil compromiso que tiene el Barça este martes. A partir de las 19h (CET), tanto él como sus compañeros buscan el pase a la Final Four de la Euroliga.

Para ello, Joan Peñarroya y sus hombres deberán derrotar a Mónaco en el quinto asalto de la serie que se disputará en la Gaston Medecin monegasca. El partido más importante de la temporada, seguramente el más complicado también, pero que el pívot azulgrana encara con ilusión y ambición.

Protagonista en el tercer compromiso de la serie gracias a sus 19 puntos y 10 rebotes para 31 créditos de valoración que sirvieron para que el Barça se apuntase el primer tanto de la eliminatoria, Hernangómez compartió sus reflexiones a pocas horas de viajar a Mónaco, en busca de ese pase a la final a cuatro de la competición continental.

Willy Hernangómez, ante los medios de comunicación / Valentí Enrich

Seguir mejorando para tener opciones

Nunca he estado en Abu Dabi, sería una buena ocasión para ir. Hay que seguir dando pasos hacia adelante, esperamos un partido durísimo, físico, pero haciendo nuestro trabajo tendremos opciones. Queda un partido, estamos muy concentrados y con ganas de hacer las cosas bien. En los últimos dos partidos hemos demostrado lo que somos capaces de hacer.

Plenamente motivado

Todo el equipo sabemos de la importancia, a mí me motiva muchísimo. Llevas trabajando el año muy duro para estos momentos importantes, y el equipo necesita la mejor versión de todos. Es muy importante para mí, el año pasado el quinto se nos escapó, para mí sería la primera Final Four, así que imagina las ganas que tengo.

Willy Hernangómez, junto a Joel Parra / Valentí Enrich

Resiliencia

El equipo ha estado trabajando durante todo el año. De puertas para adentro ha habido momentos no tan buenos, pero tenemos una dinámica buena este último mes y medio. Somos un grupo resiliente y llegamos este momento con el apoyo de la gente, que nos hace más fuerte. Nosotros casi siempre anotamos muchos puntos, pero debemos controlar nuestras pérdidas y también el dominio del rebote.

Más oportunidades

Vengo trabajando muy duro todo el año para estar preparado y ayudar al equipo y seguir confiando en mí mismo. He tenido más oportunidad de jugar, me siento con confianza, y quiero ayudar al equipo. Son momentos importantes y no me queda otra que seguir dándolo todo.

El quinto llega en un gran momento

Es importante venir de una semana tan buena, pero no nos podemos relajar. Es un partido clave para nosotros, nos ha costado mucho hacer buen baloncesto allí, y tenemos que ser lo más sólidos posible.

Willy Hernangómez llega en un gran momento al quinto asalto de la serie ante Mónaco / Valentí Enrich

¿Suficiente con llegar a la Final Four?

Un club como el Barça siempre tiene que aspirar a todo. Ha sido un año durísimo con tantas bajas, no recuerdo algo así en mi carrera. Me quedo con el paso adelante que hemos dado. El equipo está contento de haber conseguido el quinto, pero si miras a todos los compañeros, queremos dejarnos la piel el martes y llegar a la Final Four. Estamos en un buen momento, se ve en el crecimiento de nuestro juego, estamos en buena dinámica, pero veo al equipo capaz de seguir creciendo.

El visionado de los errores cometidos en Mónaco

Después de los dos partidos en Mónaco nos sentamos en el vestuario y vimos un vídeo en el que salían los errores en ataque y en defensa. Vimos lo que teníamos que hacer, fuimos más comunicativos, controlamos más el rebote y ojalá que mañana siga siendo así.

El partido más importante del año

Llegamos a tope, somos conscientes de que es el partido más importante del año y no hay que pensar más allá que dejarlo todo. Seremos todos muy felices si logramos el pase a la Final Four, sería increíble y estamos muy motivados.

Juancho también se la juega en el quinto partido

Con mi hermano comparto muchas vivencias, hemos compartido cosas del quinto partido del año pasado, y él me cuenta lo que supone jugar una Final Four, en el quinto partido hay que darlo todo.