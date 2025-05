Mónaco - Barça: horario y dónde ver por TV el quinto partido del playoff de la Euroliga

Llega el partido decisivo. Mónaco y Barça se enfrentan este martes 6 de mayo en el quinto y último duelo que les mide en el playoff de cuartos de final de la Euroliga. Tras cuatro batallas apasionantes saldadas con dos triunfos para cada equipo, tan solo uno obtendrá el billete para disputar en Abu Dabi la Final Four de la competición continental. Te contamos dónde ver el Mónaco - Barça de Euroliga por televisión y online y en vivo desde España.

Joan Peñarroya y sus jugadores lograron empatar a dos una eliminatoria que salió de suelo monegasco muy cuesta arriba para los intereses del cuadro catalán. En la Gaston Medecin monegasca, el Barça fue claramente superado, especialmente a nivel físico, y el 2-0 que se apuntó el equipo de Vassilis Spanoulis fue justo. Pero la reacción azulgrana llegó la semana pasada con ese doble triunfo que ha permitido empatar a dos el cruce. En el tercer partido de la serie, el Barça se impuso por 100-89, jugando el mejor baloncesto de la eliminatoria. En el cuarto duelo, la victoria fue algo más ajustada (79-72), pero Peñarroya y sus jugadores lograron bajar notablemente la anotación rival.

Tomas Satoransky y Joel Parra en el tercer partido del Playoff Euroliga ante Mónaco / Javi Ferrándiz

Los nombres propios del Barça

Con estos dos triunfos, el Barça regresa a Mónaco cotizando al alza. Jugadores como Willy Hernangómez, 'MVP' del tercer asalto con 31 créditos de valoración gracias a sus 19 puntos y 10 rebotes, o Jabari Parker, autor de 22 tantos el pasado viernes, son motivos de peso para soñar con el pase a la final a cuatro. Todo ello sin olvidar a perfiles como el de Kevin Punter o Darío Brizuela, ya que ambos jugadores rozan los 14 puntos por partido en estos cuartos de final.

La presión es para Mónaco

Ambos equipos descansaron este pasado fin de semana y no disputaron compromisos ligueros. Al conjunto que dirige Spanoulis le han entrado las dudas tras no haber podido rematar la serie en el Palau y haber desaprovechado un doble match-ball en el feudo azulgrana. La presión está ahora en los monegascos, que son ligeramente favoritos al jugar en casa, siendo este un hecho no trascendental, ya que el curso pasado, Fenerbahçe se impuso en la Gaston Medecin en el quinto partido ante los monegascos.

Los peligros del equipo de Spanoulis

Mónaco cuenta con una amplia plantilla cargada de virtudes y de puntos. Desde la línea exterior, en la que Mike James y Elie Okobo están rindiendo a un gran nivel, en una posición de alero en la que Alpha Diallo está demostrando por qué es uno de los mejores '3' de la competición, y un juego interior, integrado por Mam Jaiteh y Daniel Theis, que ya no se limita a capturar los rebotes de los exteriores monegascos, sino que ha sido determinante en la serie, en especial en los dos primeros choques.

Willy Hernangómez y Mam Jaiteh, en un partido de la eliminatoria / Javi Ferrándiz

Balance favorable al Barça

Barça y Mónaco se han medido en lo que va de temporada un total de seis ocasiones, con un balance de 4-2 para los azulgranas. Pese a que el equipo de Peñarroya cayó como visitante en los dos primeros duelos de la serie, ya saben lo que es ganar allí este curso: lo hicieron en fase regular el 9 de enero por 84-98, si bien es cierto que Mónaco tiene caras nuevas respecto a ese partido, y el Barça varias ausencias.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE MÓNACO

El partido entre Mónaco y Barça correspondiente al quinto duelo del Playoff de la Euroliga se disputa en la Sale Gaston Medecin este martes 6 de mayo a partir de las 19 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido entre Mónaco y Barça correspondiente al quinto duelo del Playoff de la Euroliga se podrá seguir por televisión en Movistar, a través del canal Vamos (dial 8 y 53). Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.