¿Puede Mirotic volver a revolucionar el mercado Euroliga?

El nombre de Nikola Mirotic dio la vuelta por toda Europa en verano de 2023, tras su salida del Barça una vez que el club azulgrana decidió rescindir los dos años de contrato que vinculaban al hispano-montenegrino con la entidad azulgrana. Fue uno de los cambios más llamativos de un equipo que en cuestión de semanas prescindió de Sarunas Jasikevicius, de Cory Higgins y del propio Mirotic, poniendo punto final a la relación con tres de los mayores ídolos del público en los últimos años.

Fue un verano movido para un Mirotic al que movieron por todo el viejo continente en busca del mejor postor. No gustaron sus formas tanto en Belgrado, donde 'coqueteó' con Estrella Roja y Partizán, ni en Atenas, cuando Panathinaikos suspiraba por hacerse con sus servicios. Tanto Zeljko Obradovic como Dimitris Giannakopoulos mostraron su malestar al dar por hecho que tenían apalabrado el acuerdo con el jugador, pero que al final el vínculo quedó en nada. Y fue finalmente Olimpia Milano quien se llevó el gato al agua, ofreciéndole al excapitán azulgrana un contrato por tres temporadas a razón de 2,5 millones de euros netos en cifras facilitadas por el portal 'Eurohoops'

Nikola Mirotic, en el partido de la primera vuelta ante Edy Tavares / Euroleague

De nuevo con Messina

En Milán, Mirotic se reencontró con un Ettore Messina con el que coincidió en Madrid en sus primeros años de carrera. El ala-pívot venía a ser uno de los líderes del equipo en ese empeño por recuperar la buena senda exhibida en Euroliga las últimas temporadas. No quedaba tan lejos aquella campaña en la que los italianos cayeron ante el Barça en semifinales después de aquella canasta de Cory Higgins en la final a cuatro de 2021. Pero las cosas no salieron bien el curso pasado, y en el actual, Olimpia Milano pende de un hilo en estas dos últimas jornadas de fase regular.

La campaña pasada, el equipo italiano acabó en la duodécima posición de la tabla con un balance de 15 victorias y 19 derrotas, fuera del Play-In. Un escenario muy distinto al vivido en su etapa en el Barça: en cuatro temporadas, y con la Euroliga suspendida en 2020, Mirotic siempre disputó la Final Four de azulgrana, siendo finalista en 2021. Y a falta de dos jornadas para terminar la presente fase regular, los milaneses ocupan la misma posición que en 2024, empatados a triunfos y derrotas (16), pero sin depender de ellos mismos para colarse en el Play-In, ya que Anadolu Efes, Real Madrid, París Basketball y Estrella Roja suman 18 victorias. Dos de ellos se elevarán hasta las 19 cuando pase esta jornada, ya que se miden entre ellos, de manera que a los de Messina no les queda otra que ganar sus dos duelos y esperar.

Nikola Mirotic en su regreso al Palau Blaugrana / Dani Barbeito

Una gran temporada individual en Euroliga

Son dos encuentros, a prior factibles, visitando este próximo viernes a la Virtus, penúltima clasificada en la tabla, y cerrando en casa ante Baskonia el próximo jueves. Dos encuentros ante rivales que ya no se juegan nada y en los que no pueden fallar si pretenden evitar el que sería el segundo curso consecutivo de Mirotic sin eliminatorias previas a la final a cuatro, y el tercero seguido de la entidad, algo que no se puede permitir un proyecto como el del Olimpia Milano. Pese a que la temporada del hispano-montenegrino está siendo positiva en términos individuales, promediando 18 puntos, 6,4 rebotes y 21,9 créditos de valoración por encuentro, desde Italia se plantea un futuro algo incierto para el '33' del equipo de Messina.

¿Novedades en su futuro?

El comunicador Andrea Calzoni, a través de su cuenta en 'X', desveló que el tercer año de Mirotic en Italia sería opcional, y que el jugador tendría la última palabra. Una decisión, la de seguir o no en Milán, que puede cambiar por completo la planificación del equipo de cara al próximo curso, en vísperas de una nueva reconstrucción si no se vuelven a lograr los objetivos europeos. Antes estos rumores de un posible cambio de escenario, el medio griego 'SDNA' ha hilado fino sobre un encuentro que se produjo en Valencia en las últimas horas y que tiene como protagonistas a su agente, Ígor Crespo, y el Hapoel Tel Aviv.

Las informaciones apuntan a que el propietario del club israelí, Ofer Yannay, y Crespo, coincidieron en la capital del Turia con motivo del tercer y definitivo partido de las semifinales de la Eurocup, y que se llevó Hapoel por 92-94. En la final, se medirán al Dreamland Gran Canaria, con un gran objetivo en el horizonte: alzar el título que da derecho a participar en la próxima edición de la Euroliga. 'SDNA' puso sobre la mesa varios jugadores que tiene en cartera Crespo, como son Juancho Hernangómez y el propio Mirotic.

Mirotic, despidiéndose del Palau / DANI BARBEITO

Un Hapoel con amplio músculo financiero

Si bien es cierto que hace unos meses, el hermano de Willy renovó con Panathinaikos hasta 2027, las dudas sobre el futuro del exjugador del Barça podrían dibujar este escenario de unión para un proyecto que no escatima en dinero, tal y como se pudo ver a principios de temporada con los fichajes de Patrick Beverley, Bruno Caboclo o Jonathan Motley, o la incorporación de uno de los mejores entrenadores del continente, como es Dimitris Itoudis. Además, suenan con fuerza como uno de los equipos que estará en la pelea por tratar de seducir a Vasilije Micic en un retorno a la Euroliga la próxima temporada. En todo caso, parece que todavía es pronto para anticipar según que movimientos, pero no hay ninguna duda de que el mercado ya lleva tiempo moviéndose, y que la hipotética opción del Hapoel Tel Aviv garantizaría a Mirotic conservar un caché similar al que ha gozado estas últimas campañas en Milán, donde ha levantado ya una Lega y una Supercoppa.