Mirotic: “Me siento bien, fresco y con ganas de jugar bien”

La estrella del Barça se mostró relajado y con muchas ganas de saltar a la pista para afrontar la semifinal ante el Madrid “Hay mucha gente hablando de que este año nos toca y eso lo que hace es aumentar más la presión”, comentó la estrella antes del entrenamiento

Nikola Mirotic arrastró mucha atención en los minutos en que el equipo atendió a los medios previo al inicio del entrenamiento. Se mostró tranquilo, pero preparado para afrontar el duelo de semifinales ante los blancos.

“Hay mucha gente hablando de que este año nos toca y eso lo que hace es aumentar más la presión”, dijo. “Nosotros vemos al equipo con capacidad y hay muchos que no han ganado y se ven con opciones de ganar. Esperamos que podamos hacer un gran trabajo mañana”, dijo.

A su juicio, parte del éxito pasa por “controlar el rebote para que luego podamos hacer nuestro baloncesto alegre en ataque”

No sabe quién le defenderá

Una de las dudas que se presentan es quién será el encargado de frenarle tras la ausencia de Yabusele. “Me gustaría saber quién me va a defender”, dijo entre risas y señalando a Felipe Reyes, ahora ya retirado.

“No creo que solo sea una cosa de una posición en el campo, ha de ser un trabajo colectivo, tenemos que brillar como equipo, dejar las cosas individuales y estar preparado para cualquier defensa del Madrid”, comentó el montenegrino.

“No será nada fácil cuando te enfrentas al mismo rival tantas veces. Sabemos que es un gran rival y aquí no vale que vayamos 10 puntos arriba porque ellos saben cómo volver muy rápido”

Llega en perfectas condiciones

Preguntado sobre sus sensaciones personales, dijo que “ llego más fresco física y mentalmente a esta Final Four. He podido recuperar, ahora me encuentro bien, sano, físicamente bien, fresco y con ganas de jugar bien”. Sin duda, un gran mensaje para el barcelonismo.

Para Nico Laprovittola, “no es que vayamos a ser favoritos, pero llegamos en un gran momento, con la confianza necesaria aunque luego puede ocurrir cualquier cosa”, dijo el base argentino, que siente ha llegado el momento de ganar.

Laprovittola atiende a los medios en los minutos previos al entrenamiento | SPORT

“Tenemos todos en la cabeza el título, pero primero hemos de demostrar que somos los mejores” comentó el argentino que aseguró sentirser "tranquilo, porque el equipo está en un momento importante y seguro que dará el máximo", finalizó.