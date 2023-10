Mirotic regresa intratable al Wizink Center

El ala-pívot lidera las estadísticas de puntos por partido con 23,5 y de valoración media con 28 en la Euroliga El Real Madrid sigue invicto: 10-0 entre Liga, Euroliga y SuperCopa Endesa

El flamante fichaje del Armani Milán, Nikola Mirotic, regresará este jueves al Wizink Center en un momento muy dulce de su carrera. El conjunto italiano buscará dar la campanada y romper el invicto que mantiene el Real Madrid en este inicio de temporada: 10-0 entre Liga, Euroliga y SuperCopa Endesa.

A diferencia de las últimas cuatro temporadas, Mirotic no jugará en el Wizink Center con la camiseta del FC Barcelona, pero el morbo no desaparece. El ala-pívot volverá a visitar el pabellón del Real Madrid, equipo en el que se formó y cuya afición aún no le ha perdonado que se marchara al eterno rival después de su paso por la NBA.

El Armani Milán solo ha estado presente en dos de las tres primeras jornadas de la Euroliga. El partido que le falta, contra el Maccabi de Tel Aviv, fue suspendido la semana pasada debido al estallido definitivo del conflicto histórico que mantiene Israel con Palestina.

El primer test europeo del conjunto italiano fue en Estambul. El Armani Milán cayó derrotado contra el Fenerbahçe por 85-82 en la prórroga. Sin embargo, el conjunto de Ettore Messina respondió en el primer partido en casa con una victoria contra el Olympiakos (65-53).

Mirotic ya es claro candidato al MVP

Con apenas dos partidos disputados, Nikola Mirotic ya se postula como claro aspirante al MVP de la temporada regular. El ala-pívot firmó 27 puntos, 11 rebotes y 38 de valoración contra el Fenerbahçe y 20 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración contra el Olympiakos. De esta forma, Mirotic ya lidera la estadística de puntos por partido con 23,5 así como la estadística de valoración media con 28. Además, es el segundo en la estadística de la media de rebotes capturados con 7,5 por partido.

Mirotic ha encajado a la perfección en el Armani Milán después de estar a punto de fichar por el Partizan. En la Lega tiene medias de 16,7 puntos, 4,0 rebotes y 15,0 de valoración. Además, Mirotic y Ettore Messina se conocen muy bien. Ambos coincidieron durante la etapa del entrenador al frente del Real Madrid. Por aquel entonces, Messina formó al hispano-montenegrino cuando era un joven talento. Sin embargo, la calidad y la experiencia del Mirotic actual será un pilar para que los de Messina rompan el invicto que disfruta el Real Madrid.