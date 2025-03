Micic ya tiene una oferta astronómica sobre la mesa y no es del Barça

Vasilije Micic, uno de los jugadores que ‘ejecutó’ al Barça en su última aparición en la final de la Euroliga con la camiseta del Anadolu Efes y que está en el radar del Barça, parece dispuesto a poner fin a su aventura NBA el próximo verano, y ya ha empezado a oir ‘cantos de sirena’ desde Europa.

En su actual equipo, los Phoenix Suns, no le dan ni bola con jugadores estrella por delante como Devin Booker o Kevin Durant y todo apunta que se va a pasar el resto de la temporada en el banquillo, para su desesperación después de haber contado con cierto protagonismo en los Charlotte Hornets.

Y la primera oferta que parece tener en mano llega de un equipo que no está esta temporada en la Euroliga pero que aspira a estarlo, el Hapoel Tel Aviv, con un propietario ambicioso y que ya ha anunciado que está dispuesto a ofrecerle nada menos que cinco millones de dólares para que recale en su equipo.

Micic (izquierda) ha llegado a los Suns donde vive un ostracismo absoluto / NBA

Ya conoce la propuesta por boca del presidente

Según desveló el propietario del Hapoel, Ofer Yannay, en un podcast Pini&Friends At All In, presentado por Pini Gershon y Arale Weisberg, y que recoge el portal ‘Eurohoops’, Yannay afirmó que ya ha mantenido conversaciones con la estrella serbia y que le convertiría en el jugador mejor pagado del Viejo Continente.

“Le dije que lo convertiría en el mejor pagado de Europa”, explicó en el podcast Yannay, dispuesto a hacer ‘grande’ al Hapoel, incluso con la construcción de un nuevo pabellón para 20.000 espectadores en caso de que lleguen a la Euroliga, y con intenciones de albergar la Final Four.

El presidente, Ofer Yannay, ya firmó a Itoudis y ahora quiere a Micic / JERUSALEM POST

“Nadie más le va a ofrecer cinco millones de dólares, estoy listo”, convencido que otros equipos millonarios de la Euroliga como el Panathinaikos y el propio Anadolu Efes no podrán ofrecerle esos emonumentos.

El Hapoel quiere plaza en la Euroliga

El Hapoel Tel Aviv está luchando por ganarse su plaza en la Euroliga procedente de la Eurocup y el propietario ya ha demostrado que va en serio después de contratar como técnico al reconocido Dimitris Itoudis, a la espera de más fichajes.

De momento, parece que la oferta por el jugador de los Phoenix Suns está sobre la mesa, y el que debe mover ficha es el propio Micic, que cuenta con contrato hasta el verano, y después ya será dueño de su futuro, que todo apunta a que será, de nuevo en Europa.