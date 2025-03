El mensaje positivo de Justin Anderson ante el drama que vive el Barça

Justin Anderson reconoció que la grave lesión de Chimezie Metu “es una pérdida devastadora. Cuando oyes a un jugador chillar de dolor es muy duro y quita todo el poder de la afición. Metu estaba realizando una gran temporada y duele verlo fuera”, dijo

Anderson reconoció que ya no les viene de nuevo un nuevo lesionado aunque no deja de ser duro siempre perder a un compañero. “No es nuevo para nosotros, con Lapro, Vessely, Nuñez, asi que no estamos inmunes. Hemos de jugar por cada uno de nosotros”, dijo.

“Va a ser difícil pero tenemos un trabajo que realizar y queremos que estos jugadores se sientan felices y orgullosos de nosotros. Hemos de tratar de competir y dar el máximo”

Anderson no quiere que el equipo baje los brazos a pesar de todas las desgracias / VALENTI ENRICH

"Una derrota muy dolorosa"

El estadounidense aseguró que la derrota ante el Bayern, “nos hizo daño, luchamos pero caímos. No vamos a poner excusas pero tenemos muchos encuentros, y no sé si el resto de equipos tienen la misma intensidad de competición en sus ligas, así que cada partido es importante”, dijo.

“Ahora solo podemos mirar a Milan, intentaré aportar mi liderazgo en el vestuario, recuperarnos bien y luchar por la victoria. Hemos de seguir con nuestro juego y luchar por el triunfo. Ahora no es momento de sentirse cansado o sentir pena por nosotros. Seguro que vendrán por nosotros así que estoy preparado para la guerra”, finalizó.