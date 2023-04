Mateo, frustrado: "Pido perdón..."

El entrenador del Real Madrid confiesa que no lo tendrán nada facil en Belgrado El Real Madrid viajará con un 0-2 desfavorable ante el Partizán y le espera un ambiente hostil

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, pidió disculpas por "no haber sabido transmitir lo que significaba este segundo partido" y por el incidente final que acabó con una batalla campal en el Wizink.

"Hemos estado ansiosos al principio. No hemos entendido por donde debía ir el juego. Todos se han dejado el pellejo pero nos ha faltado cabeza y disciplina en ataque", añadió Chus Mateo.

Hablando del partido, Mateo resaltó que "el Partizán ha jugado bien y ha sabido jugar con nuestroa nervios. El hecho de querer apretar desde muy arriba nos ha pasado fáctura y nos han anotado muy fácil. En la segunda parte con la zona parecía que podíamos entrar en el partido pero no hemos rematado la faena", explicó.

Hablar de la tangana final era algo obligatorio.

"El equipo contrario ha sido muy incisivo y la frustración nos ha hecho perder los nervios. Esto es un deporte y no nos gusta ver lo que ha pasado. Con esa frustración y calentura es difícil estar calmado", apuntó.

"Hay que bajar un poco las pulsaciones, los jugadores han hablado aquí en el vestuario y todos se han calmado. Vamos a seguir peleando hasta el final y ojalá podamos volver a Madrid a un quinto partido. Es difícil pero no imposible", añadió.

"Por normativa salir del banquillo significa que están descalificados. También había alguna descalificante por otros motivos. Eso es lo que nos han dicho los árbitros al final. Espero que esto no llegue a más. Todos pedimos disculpas. También el Partizán. Hay que ponerse en la piel de los jugadores y saber a que pulsaciones están", siguió.

"Me preocupan no solo por las sanciones. Estamos intentando recomponernos del calendario, y muchos jugadores que están entrando y saliendo. Ojalá que no haya sanciones y no perdamos alguna pieza más", finalizó Chus Mateo.