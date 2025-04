La maldición de Brandon Davies desde que salió del Barça: tres temporadas seguidas sin playoffs en Euroliga

Partizán vuelve a ser, por segunda temporada consecutiva, una de las grandes decepciones de la temporada en la Euroliga. El equipo de Zeljko Obradovic vuelve a no cumplir con un objetivo de mínimos, y por segunda campaña consecutiva no jugará las eliminatorias de playoff previas a la Final Four de la competición.

Pese a que Zalgiris Kaunas ya estaba matemáticamente eliminado y sin opciones de Play-In, el equipo lituano se deshizo de los serbios por un ajustado 70-66 gracias a los 15 puntos anotados por Sylvain Francisco que hicieron estériles los 23 de Carlik Jones. El proyecto del equipo de Belgrado vuelve a naufragar en Europa tras haber afrontado una remodelación completa respecto a la plantilla de la pasada temporada: nuevas caras, mismo desenlace para un club que ve como empieza a quedar cada vez más lejos aquel playoff ante el Real Madrid que quedó marcado por todo lo antideportivo que aconteció, y a nivel deportivo, ese 0-2 que levantó el cuadro de Chus Mateo y que empezó a ser el principio del fin para Partizán.

El cambio total de Partizán el pasado verano

A Obradovic le cambiaron la plantilla prácticamente en su totalidad, a excepción del joven Balsa Koprivica. Una de las caras nuevas fue la de un viejo conocido del Barça, un Brandon Davies que, tras salir del conjunto azulgrana, ha ido dando tumbos entre Milán, Valencia, y este curso en Belgrado. Toca recordar que, en 2022, el pívot estadounidense decidió no aceptar una interesante propuesta de renovación de la entidad catalana, decantándose por el dinero de un Olimpia Milano cuyo proyecto era bastante más inestable del que tenía por entonces el Barça, con Sarunas Jasikevicius o Nikola Mirotic en el equipo.

Davies firmó dos temporadas con el conjunto italiano a razón de dos millones de euros netos por cada una de ellas. Pero tras el primer año, Olimpia Milano decidió quitárselo de encima por un contrato que no había cumplido las expectativas colectivas, quedando el equipo de Ettore Messina fuera de las posiciones de playoff.

Brandon Davies, en un partido con el Barça de basket en su última temporada de azulgrana / EFE

Dura realidad europea tras su salida del Barça

La temporada pasada apareció la opción de Valencia Basket, que le permitió al jugador seguir jugando Euroliga. Pero, de nuevo, Davies se quedó sin disputar las eliminatorias previas a la Final Four de la competición. Una final a cuatro que sí que disputó en dos de las tres temporadas que militó en el Barça, sin olvidar que, durante la primera, la Euroliga se canceló a causa de la pandemia.

Y como dice el dicho, no hay dos sin tres, y por tercera campaña consecutiva, Brandon Davies seguirá el playoff de la Euroliga desde el televisor. La temporada de Partizán en Euroliga ha sido tremendamente irregular, y pese a que los de Obradovic engancharon una buena racha de resultados tras un mal inicio, han perdido cinco de los últimos seis partidos europeos, certificando su eliminación en la Euroliga.

Brandon Davies está arrancado la temporada en Belgrado con muchas dificultades / Euroleague

Sus números

En lo que va de temporada, Davies ha promediado 9,5 puntos por partido y 3,7 rebotes. Está en 305 tantos totales, y a falta del último partido que jugarán la próxima semana ante el Real Madrid, es la cifra más baja de las últimas temporadas: 338 con Valencia, 336 en Milán, 356 en su último curso de azulgrana y 419 en la 20/21. Y desde luego, lejos también de los puntos anotados en sus dos campañas en Zalgiris (335 y 483).

Se anticipa un nuevo cambio de proyecto en Partizán, tras otro fiasco en la Euroliga. Quedará por ver si Brandon Davies se mantiene en Belgrado, o por si cuarto verano consecutivo tiene que volver a hacer las maletas. Decidió no acertar una oferta más que respetable del Barça, pero a veces, la avaricia rompe el saco.